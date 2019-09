Mand i sort kassevogn tilbød slik til otteårig dreng

Onsdag eftermiddag omkring klokken 16 blev en otteårig dreng stoppet af en mand, da han var på vej hjem fra Rasmus Rask Skolen i Bellinge i det sydvestlige Odense.

Man bliver da lidt rystet, og så tænker man, at der findes nogen, som man ikke kan stole på. Lasse Bach Sørensen, skoleleder på Rasmus Rask Skolen i Bellinge

- Vi havde en elev, der blev kontaktet i går (onsdag, red) af en mand i en sort kassevogn, og han havde så spurgt drengen, om han ville ind i bilen og have noget slik, men drengen løb heldigvis hjem, fortæller skoleleder på Rasmus Rask Skolen Lasse Bach Sørensen til TV 2/Fyn.

Ubehagelig oplevelse

Han har nu skrevet ud på skolens intra om episoden og samlet personalet til orientering torsdag morgen.

- Min opgave er at få det pædagogiske personale og forældre til at snakke med børnene om, hvad gør man i sådan en situation og få dem til at holde ekstra øje, siger Lasse Bach Sørensen, der også har været i kontakt med barnets forældre.

- Det er da en ubehagelig oplevelse. Man bliver da lidt rystet, og så tænker man, at der findes nogen, som man ikke kan stole på. Og hvad gør man så for at beskytte børnene? Det er vores hovedopgave nu, siger Lasse Bach Sørensen.

Skolelederen har desuden været i kontakt med to andre skoler i området, Ådalskolen og Kratholmskolen, for at informere dem om, hvad der skete.

Lav aftaler om at være flere sammen

Lasse Bach Sørensen fortæller, at det handler om at få en åben og tryg snak med børnene, når sådan noget pludselig sker i nærområdet.

- Børnene får lov til at stille de spørgsmål, de nu har. Og så giver vi dem nogle gode råd til, hvad man kan gøre. Altså for eksempel at komme væk eller søge hjælp hos en voksen. Jeg har også skrevet ud, at det er en god idé at lave aftaler om, at man flere kan følges af hjem og til skole, så man ikke er alene, siger han.

Fyns Politi bekræfter anmeldelsen over for TV 2/Fyn og er nu i gang med at undersøge episoden, oplyser Fyns Politi.

Ifølge politiet drejer anmeldelsen sig om, at manden har vist uhensigtsmæssig eller mistænkelig affærd i Bellinge.

Børn advarer hinanden

Efter episoden onsdag eftermiddag i Bellinge er elever andre steder i Odense begyndt at advare hinanden på de sociale medier.

TV 2/Fyn har fået et screendump fra en snap, som en elev fra Hunderupskolen fik torsdag morgen.

Elever fra Hunderupskolen har sendt denne advarsel til hinanden på Snapchat. Foto: Privatfoto fra Snapchat