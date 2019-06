Mand på elcykel er død efter ulykke i rundkørsel

En mand er natten til lørdag død efter et sammenstød fredag mellem en elcykel og en lastvogn ved Årslev, oplyser Fyns Politi.

Ulykken skete ved 17.30-tiden fredag i en rundkørsel i Årslev hvor Ibjergvej, Svendborgvej og Kirstinebjergvej mødes.

En lastvogn bestående af en trækker og en sættevogn drejede ud i rundkørslen og skulle lige ud.

Elcykel kom drønende

Men fra en sidevej kom elcyklen drønende og ramte ind i siden på lastvognen, viser den foreløbige undersøgelse fra Fyns Politi.

- En lastbil befinder sig i rundkørslen og skal lige over. En cyklist kommer nordfra og kører ind i lastbilen og vælter. Cyklisten har så meget fart på, at han pådrager sig så svære kvæstelser, at han afgår ved døden i nat, siger vagthavende ved Fyns Politi Steen Nyland til TV 2/Fyn.

Umiddelbart tyder det på, at elcyklens fart var oppe på 30 til 40 kilometer i timen, oplyser vagtchefen.

Cyklisten, der var 62 år, pådrog sig alvorlige skader og blev straks indlagt på hospital. Men kvæstelserne kostede ham livet.

Ifølge vagtchefen kom den 62-årige fra lokalområdet.