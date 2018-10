Mareridt i elevator: Mand sad indespærret i to timer

Beredskab Fyn og elevatorfirmaet Kone måtte mandag morgen rykke ud til den offentlige elevator under Byens Bro i Odense. En desperat mand sad indespærret i elevatoren i et par timer.

Da elevatoren stoppede mandag morgen, trykkede manden på alle nødknapperne i elevatoren.

- Efter noget tid blev han dog utålmodig, da han ikke syntes, at det gik hurtigt nok med at få hjælp, og derfor ringede han til os hos Beredskab Fyn for at få hjælp, fortæller indsatsleder Lars Holm Jensen fra Beredskab Fyn.

Beredskab Fyn rykkede straks ud til elevatoren og havde via mobiltelefon løbende kontakt med den indepærrede mand, der havde det rigtigt skidt over at være fanget i elavatoren.

- Da vi kom frem, var en repræsentant fra firmaet Kone allerede til stede, men døren var ikke lige til at få op via de normale procedurer. Derfor måtte vi bruge en hydraulisk spreder for at få brækket døren op, fortæller indsatslederen.

Efter små to timer fik Beredskab Fyn døren op, og manden kunne meget lettet forlade elevatoren.

- Han var stærkt påvirket af oplevelsen, men havde det efter omstændighederne godt, siger Lars Holm Jensen.

Årsagen til at elevatoren ikke åbnede er endnu ikke klarlagt, men Lars Holm Jensen kalder det en teknisk defekt.