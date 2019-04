Eftersøgning i gang: Mand set gå ud af butik med gevær

Han er kørt fra Klosterpladsen i retning af Valdemarsgade i en mørk personbil. Thomas Bentsen, vagtchef ved Fyns Politi

Mandag eftermiddag er en mand blevet set gå ud af en fødevarebutik på Klosterplads i Svendborg med et gevær i armene.

- Dem, der arbejder i butikken, har følt sig utrygge, og vi får en anmeldelse om, at en mand skulle være gået ud af butikken med et gevær, fortæller Thomas Bentsen, der er vagtchef ved Fyns Politi til TV 2/Fyn.

Politiet leder stadig

Manden beskrives som værende af mellemøstlig udseende, kraftig af bygning og cirka 175 centimeter høj. Han er iført sort t-shirt og sorte bukser og har mørkt kort hår.

- Han er kørt fra Klosterpladsen i retning af Valdemarsgade i en mørk personbil, oplyser vagtchefen.

Fyns Politi kører lige nu rundt i kvarteret og leder efter manden og bilen, men har endnu ikke fundet nogle af delene.

- Vi skal lige gribe det an på en pragmatisk måde. Vi har lidt svært ved at finde ud af, hvad der egentlig er sket, så det er vi lige nu i fuld gang med at finde ud af, siger Thomas Bentsen.

Han fortæller, at der ikke er kommet flere henvendelser end denne ene på en mand i området med et gevær i armene.