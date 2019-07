Mand sigtet for drabsforsøg på politibetjent

Grundlovsforhør ved Retten i #Svendborg i dag kl. 14.00.

53-årig mand fra Tåsinge sigtes for med skud at have forsøgt at dræbe en politibetjent. Den sigtede vil af lægelige årsager ikke deltage i grundlovsforhøret. Retsmødet forventes afholdt for lukkede døre #anklager