Mand sparket i hovedet foran banegård

En 49-årig blødte fra næsen og blev kørt til skadestuen, efter flere gerningsmænd overfaldt ham foran Odense Banegård Center.

Et slagsmål med flere personer involveret opstod onsdag aften på Østre Stationsvej foran Odense Banegård Center.

- En mand bliver sparket i hovedet, siger Anders Furbo Therkelsen, der er vagtchef hos Fyns Politi.

Politiet fik anmeldelsen klokken 20.44. Før politiet nåede frem, flygtede gerningsmændene.

Øjenvidner var dog i stand til at give et så godt signalement, at politiet allerede få minutter senere - klokken 20.47 - kunne anholde en 37-årig mand i Kongens Have.

Blødte fra næsen

Den 37-årige mand, der er fra misbrugsmiljøet i Odense, er torsdag morgen i gang med at blive afhørt af politiet.

Han har siddet på politigården i Odense siden onsdag aften.

Manden, der blev overfaldet, er 49 år og fra Odense. Han blødte fra næseregionen og blev kørt til Odense Universitetshospital, oplyser Anders Furbo Therkelsen, der dog forsikrer, at manden ikke er livstruende skadet.