Mand idømt samfundstjeneste: Optog sexvideo gennem dørsprække

Da tre mænd en aften for to år siden hørte sexlyde fra naboværelset, burde de have trukket på skuldrene.

I stedet greb den ene sin telefon og gennem dørsprækken filmede parret, der havde samleje.

Både videoen samt en lydfil delte den nu 19-årige mand efterfølgende med venner på sociale medier. Det var en krænkelse af parrets blufærdighed, har Retten i Svendborg tirsdag slået fast.

Den straffer manden med fængsel i 40 dage. Straffen er betinget af, at han udfører 60 timers samfundstjeneste.

To andre mænd, der i dag er 19 og 20 år, så den pågældende aften med gennem dørsprækken, og de vidste, at deres ven filmede akten.

De er tirsdag hver idømt 14 dages betinget fængsel. Desuden skal de tre mænd betale 15.000 kroner til den nu 18-årige kvinde i videoen.

Tilstod forbrydelsen

Hun anmeldte mændene, efter at optagelsen begyndte at florere især blandt gymnasieelever i Svendborg-området.

Retten havde i sin afgørelse lagt vægt på de dømtes unge alder på gerningstidspunktet.

Inden sagen kom for retten, tilstod de tre mænd forbrydelsen, og den er derfor blevet behandlet som en tilståelsessag.

Mændene var ikke til stede i retten ved domsafsigelsen, og det er uvist, om de vil anke dommen i håb om en mildere straf.

Advokat Søren Ole Knudsen, der er forsvarsadvokat for en af mændene, havde ifølge fyens.dk argumenteret for frifindelse.

En fjerde mand skulle også have kigget gennem dørsprækken ind til naboværelset den pågældende aften.

Han nægter sig dog skyldig i at have blufærdighedskrænket parret, og derfor skal hans sag føres separat.

Erstatning til offer

Alle tre mænd blev desuden dømt til at skulle betale kvinden, der optræder på videoen, 5.000 kroner i erstatning. Derudover skal den tredje af de dømte betale hende 10.000 kroner.

De dømte skal desuden betale sagens omkostninger.

Det skriver fyens.dk.

Tænk på dommen inden du optager!

Der er de seneste år kommet større fokus på digitale sexkrænkelser - især efter de såkaldte Umbrella-sager, hvor politiet sigtede over 1000 primært unge for at have gemt og delt en sexvideo med blandt andre en 15-årig pige.

Mange unge er ikke klar over, at de med deres digitale kameraer kan begå strafbare handlinger Kuno Sørensen, psykolog ved børneorganisationen Red Barnet

Det større fokus er vigtigt, mener Kuno Sørensen, psykolog ved børneorganisationen Red Barnet.

- Mange unge er ikke klar over, at de med deres digitale kameraer kan begå strafbare handlinger, og at privatlivet også skal beskyttes, når det gælder hele den digitale kommunikation.

Han håber derfor, at børn og unge vender dommene i hovedet, inden de trykker på optageknappen, så de kan forebygge fremtidige forbrydelser.

- Jeg håber, at de unge lærer af sagerne. Det er meget vigtigt, at forældre, lærere og pædagoger bruger dem til at diskutere, hvornår deling af private oplysninger bliver krænkende eller direkte strafbare handlinger, siger Kuno Sørensen.

Det er ifølge ham lige så afgørende at opføre sig anstændigt i den digitale verden, som det er at kende til reglerne i trafikken.