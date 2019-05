Dramatik i gågaden: Mand viftede med pistol

Fredag eftermiddag klokken 14.22 modtog Fyns Politi en anmeldelse om, at en mand gik rundt og viftede med en pistol på Jernbanegade i Odense.

Politiet sendte derfor flere patruljer til området, hvor manden blev anholdt og taget med på politistationen. Det viste sig dog hurtigt, at det ikke var en skarpladt pistol, manden var i besiddelse af, men derimod en softgun. Ifølge vagtchefen reagerede manden uforstående, da politiet ankom.

- Han gør, som der bliver sagt, for det gør man, når politiet sigter på én med en pistol, men han er sådan set ret uforstående over for situationen, siger vagtchef ved Fyns Politi Ehm Christensen.

Politiet mistænker, at manden er ustabil og er ved at undersøge, om han har tilknytning til psykiatrien.

- Det viser sig, at han har købt pistolen i en forretning i nærheden, og så er han gået over i café-området i Jernbanegade med den, siger vagtchefen.

Manden er stadig anholdt, men politiet har endnu ikke fastlagt præcis, hvad de sigter ham for.

- Vi sigter ham for noget, men om det bliver grov forstyrrelse af den offentlige orden, overtrædelse af våbenloven eller trusler på livet, ved vi ikke endnu, siger Ehm Christensen.

