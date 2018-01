Manden fra Sanderum opdagede Caroline Wozniacki

Henrik Jensen lavede tv-interview med Caroline Wozniacki, da hun som 11-årig drømte om Grand Slam-titler. Han er i Melbourne for at dække karrierens vigtigste kamp.

Den fynske sportsjournalist Henrik Jensen fra Sanderum var blandt de første journalister, der opdagede Caroline Wozniackis talent længe før teenagealderen.

- Jeg kan huske én af de allerførste turneringer, hun vandt i Japan som junior, hvor hun kom hjem, og vi lavede et indslag med hende, siger Henrik Jensen, der i dag arbejder som tennisredaktør og kommentator på TV 2.

- Det var lige omkring den tid, hvor hun sagde, at hun skulle være nummer et i verden og havde bøjle på tænderne, og folk grinede lidt ad hende, men der var allerede dengang et fantastisk drive, fortæller Henrik Jensen (se arkivindslaget med 11-årige Caroline Wozniacki nederst i artiklen).

Ét talent blandt tusindvis af piger

Henrik Jensen er i disse dage i Melbourne i Australien, hvor årets første Grand Slam-turnering, Australian Open, afvikles.

Verdens nummer to, Caroline Wozniacki, har spillet sig i finalen og har derfor mulighed for at vinde sin første Grand Slam-titel nogensinde - den største triumf inden for tennissporten.

At den danske verdenstjerne for tredje gang i karrieren står i en Grand Slam-finale, er imponerende, men allerede da Caroline Wozniacki var 11 år, kunne TV 2-reporteren se potentialet i det unge talent.

- Selv om man tænkte: Ej, der er tusindvis af unge piger, der har samme drøm, var der altså noget specielt over Caroline Wozniacki dengang, som gjorde, at jeg også troede på, det kunne lade sig gøre, hvis hun fik den rigtige træning, forklarer Henrik Jensen.

- Det er et eventyr, der meget passende startede i Odense, hvor hun blev født for 27 år siden, fortæller han.

Sådan er Wozniackis chancer mod verdens bedste

Finalen i Australian Open spilles lørdag. Her møder danskeren verdensranglistens nummer 1, 26-årige Simona Halep fra Rumænien.

Begge spillere har aldrig vundet en Grand Slam-titel. Simona Halep har to gange tidligere stået i en French Open-finale i Paris, mens Caroline Wozniacki to gange tidligere har stået i en US Open-finale i New York. Ingen af dem har tidligere været i finalen i Melbourne.

Jeg kunne godt tænke mig at blive nummer et i verden og vinde alle Grand Slams Caroline Wozniacki som 11-årig

Selv om rumæneren ligger nummer et i verden, har Caroline Wozniacki gode chancer for at snuppe titlen, vurderer tenniskommentatoren.

- Hun har en fantastisk stor chance for endelig at vinde den her Grand Slam-titel, som vi alle sammen håber på, og som hun selvfølgelig også drømmer om, siger Henrik Jensen.

- Der er en kæmpe chance for en stor dansk - og lille fynsk - triumf, når hun spiller finale i Rod Laver Arena i Melbourne, fortæller han.

Historisk finale

Hvis Caroline Wozniacki vinder lørdagens finale i Melbourne, vil hun blive den første dansker nogensinde, der vinder en Grand Slam-titel i single.

Derudover vil hun igen blive nummer et på verdensranglisten. Det er seks år siden, at danskeren sidst har ligget øverst på verdensranglisten.

Caroline Wozniacki spiller finale i Australian Open lørdag morgen klokken 9.30 dansk tid. Du kan se kampen direkte på Eurosport 1 og Kanal 5.