Fyns Politi: Mange klager over el-løbehjul

Løbehjulsfirmaet Voi satte mandag 250 el-løbehjul på gaderne i Odense. Men nu strømmer det ind til Fyns Politi med klager.

På Twitter skriver Fyns Politi onsdag:

- Vi får mange opkald fra folk i Odense, som føler sig utryg og generet af personer på de nye elløbehjul, der køres ulovligt og uhensigtsmæssigt. Bla. er flere set kørende i gågadesystemet og på fortov. Elløbehjul skal køres efter reglerne som cykel. Vis hensyn.

Det er regeringen, der har indført en forsøgsordning med el-løbehjul. De findes allerede i København og Aarhus. I Odense får firmaerne i første omgang tilladelse til at drive udlejningsvirksomhed i et år ad gangen.

Regler for elektriske løbehjul: Elektriske løbehjul, der er tilladt i trafikken, må højst kunne køre 20 km/t med motorkraft alene. Løbehjul, der kan køre hurtigere end 20 km/t, er IKKE tilladt i trafikken.

tilladt i trafikken. Der må ikke være noget sæde på løbehjulet.

Løbehjulet skal være CE-mærket. Det må højst veje 25 kg., være max 2 m langt og 70 cm bredt.

Du skal køre med lys på hele døgnet. Du skal have en hvid eller gul lygte foran og en rød lygte bagpå. Lygterne skal sidde på løbehjulet og være tydeligt synligt på mindst 300 meters afstand.

Løbehjulet skal være forsynet med en rød refleks bagpå, en hvid refleks foran og gule eller hvide reflekser på hver side.

Du skal følge cykelreglerne, og du skal køre på cykelstien, hvor der er cykelsti.

Du skal være fyldt 15 år.

Du må ikke have passager med på løbehjulet.

Børn under 15 år må kun køre på elektrisk løbehjul i trafikken, hvis barnet er sammen med en voksen på 18 år eller derover, som har kontrol over barnets kørsel. På lege- og opholdsområder er der dog ikke krav om, at børn, der kører på elektrisk løbehjul, skal være sammen med en voksen.

Promillegrænsen er 0,5 og der er nulgrænse for ulovlige stoffer. Kilde: Sikker Trafik

Løbehjulene er et godt supplement

Kommunens by- og kulturrådmand, Jane Jegind (V), håber, at løbehjulene vil gøre transporten rundt i Odense lettere for brugerne.

- Løbehjulene giver et godt supplement til den måde, vi kommer rundt i byen på, og jeg håber, at odenseanerne også vil bruge dem til og fra den kollektive trafik, sagde hun til TV 2/Fyn den 21. juni 2019.

Samtidig understreger hun, at el-løbehjulene betragtes som cykler, og at du derfor skal huske, at det er en god idé at bruge hjelm, og at det er ulovligt at være påvirket på løbehjulene. Du skal køre på cykelstierne og parkere sammen med cyklerne.

- Jeg vil gerne opfordre til, at brugerne er ekstra opmærksomme og bruger cykelhjelme og kun kører, hvor det er tilladt for cykler, siger rådmanden.

Sådan er reglerne for at bruge el-løbehjul:

Rådet for Sikker Trafik anbefaler, at du: Grundigt tjekker, at det løbehjul, du vil køre på, opfylder reglerne for at være lovligt i trafikken.

Altid kører med cykelhjelm.

Øver dig i at beherske løbehjulet på et sted med ingen eller lidt trafik, før du kører ud i trafikken. Du skal kunne køre stabilt, bremse hurtigt og sikkert, orientere dig og give tegn uden at miste balancen. Også hvis der sker noget uventet eller der er et hul i vejen.

Tager hensyn til andre trafikanter og er opmærksom på, at de kan have meget svært ved at bedømme din fart, fordi du på afstand kan ligne en fodgænger. Du kan også være svær at høre, hvis du kommer bagfra, så vær meget påpasselig, når du overhaler andre.

Ikke lader børn under 15 år køre på elektrisk løbehjul i trafikken, heller ikke på lege- og opholdsområder. Børn kan have meget svært ved at kontrollere hastigheden og holde balancen mv. med så høj hastighed, så risikoen for, at de kommer til skade er høj. Kilde: Sikker Trafik

