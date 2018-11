Frifundet skolelærer kæmper for ytringsfriheden: - Mange lærere er bange for at ytre sig

Det var ikke berettiget, da Odense Kommune tilbage i 2014 gav den fynske lærer Erik Schmidt en advarsel for ’negativ attitude’ på et personalemøde. Det bestemte Østre Landsret torsdag.

Erik Schmidt piskede ikke nogen negativ stemning op, og han var ikke særligt negativ over for de ændrede arbejdstidsregler i forhold til andre lærere, skriver Østre Landsret i sin afgørelse.

Hovedpersonen selv er lettet, efter sagen nu har fundet sin afslutning. Også fordi sagen er vigtig for mange andre end ham selv.

Det er ikke nogen hemmelighed, at mange lærere føler, at de har svært ved at komme til at sige deres mening Erik Schmidt

- Det er en dom, der har stor betydning, det har jeg kunnet mærke på alle de henvendelser og tilkendegivelser, jeg har fået.

Ytringsfrihed skal respekteres

Østre Landsret lægger i sin afgørelse vægt på, at der var tale om et personalemøde, hvor der var en debat, og det faldt inden for mødets formål at debattere.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at mange lærere føler, at de har svært ved at komme til at sige deres mening. Mange er bange for at ytre sig. Og den her dom siger noget om, at også den interne ytringsfrihed skal respekteres, og det er der brug for i folkeskolen, siger Erik Schmidt.

Han mener, at der i høj grad er brug for, at de danske lærere giver deres besyv med i hverdagen ude på skolerne.

- Man kan ikke lede en skole uden at lede gennem lærerne. Samtalen og meningsudvekslingen er rigtig vigtig, og den her dom siger, at det har man også ret til. Og i sidste ende er den en kvalitetsstempling af det arbejde, der foregår, at der er basis for en fri samtale på lærermøderne, siger Erik Schmidt.

Rundt på gulvet

Sagen har kørt gennem fire år, og derfor er det en tilfreds Erik Schmidt, der nu kan gøre status, efter han vandt sagen.

- Jeg er glad, og jeg har også været lidt rundt på gulvet i dag, fordi jeg har fået så mange henvendelser efterfølgende. Jeg havde faktisk forventet, at vi ville vinde, men jeg kan godt mærke, at det åbenbart også har været lidt overraskende for mig. Især efter byretsdommen, der jo gik os imod.

- Men jeg er nærmest lykkelig for det, og jeg kan mærke, at det ikke helt har bundfældet sig endnu. Men det har stor betydning for mig, og det har det også for mine kolleger ude på skolerne, siger den nu tidligere folkeskolelærer.

Dårlig rådgivning

Når han ser tilbage på hele forløbet, der endte med at blive en meget omtalt og principiel retssag, så undrer Erik Schmidt sig stadig over Odense Kommunes ageren.

- Jeg synes, at den unge skoleleder, der blev ansat på min skole (Agedrup Skole, red.), har fået dårlig rådgivning fra forvaltningen især. På det tidspunkt, altså i 2014, var forvaltningen ikke særlig velorganiseret. Der var kommet ny struktur, og der var nye ledere overalt. Selv rådmand Susanne Crawley (R) var ny på det tidspunkt, og derfor er det min opfattelse, at den her skoleleder har fået virkelig dårlig rådgivning, siger Erik Schmidt.

Erik Schmidt var skolelærer på Agedrup Skole i 34 år, før han opsagde sin stilling allerede før det lærermøde, der endte med at blive til en flerårig retssag.