Mange sygemeldinger hos DSB betyder færre tog i weekenden

Sygefravær, som DSB anser for maskeret arbejdsnedlæggelse, fortsætter over weekenden på Fyn og i Jylland.

Usædvanligt mange lokoførere er fortsat sygemeldte hos DSB fredag og hen over weekenden.

Torsdag oplyste DSB, at der var tre gange så mange sygemeldinger som normalt, og at selskabet anser det for en maskeret arbejdsnedlæggelse.

Statsbanerne oplyser på sin hjemmeside fredag middag, at der kører færre tog på Fyn og enkelte steder i Jylland til og med søndag.

- Ændringerne skyldes ekstraordinært stort sygefravær hos lokomotivpersonalet, skriver DSB.

Omkring 100 lokoførere var torsdag sygemeldt. Det er omtrent det samme fredag, lyder fra DSB, der derudover ikke har nogen kommentarer til situationen.

Fagforeningen Dansk Jernbaneforbund opfordrede torsdag eftermiddag sygemeldte DSB-ansatte til at gå på arbejde, hvis de vitterligt ikke er syge.

Indbragt for arbejdsretten

Torsdag meldte DSB, at selskabet ville indbringe sagen for Arbejdsretten og Tjenestemandsretten. Her er parterne mødt op til retsmøder fredag. Fredag eftermiddag er det endnu ikke klart, hvad der er kommet ud af det.

DSB og fagforeningen har i forvejen en anden sag verserende i Arbejdsretten. Den handler om, at den statslige virksomhed DSB i slutningen af 2017 meldte sig ind i arbejdsgiverorganisationen Dansk Industri.

Det betyder, at de ansatte, som før var statsligt ansatte, skal flyttes over på andre overenskomster, og at lokalaftaler er opsagt.

Færre afgange Fyn og i Jylland

Fredag er sidste skoledag for landets folkeskoler, og de kommende dage er store rejsedage. Men der bliver altså færre togafgange at vælge imellem for rejsende på Fyn og i Jylland.

Sygefraværet betyder blandt andet, der er indsat togbusser mellem Fredericia og Odense hen over weekenden, og at der lørdag og søndag ikke kører regionaltog mellem Aarhus H og Esbjerg via Fredericia.

Rejseplanen ventes opdateret fredag eftermiddag, så ændringer i weekendens køreplaner er med.