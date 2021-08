Manglen på ansatte i servicebranchen er rekordhøjt

- Derfor kan problemerne aftage lidt henover efteråret, men grundlæggende vurderer vi dog, at det er en udfordring, der er kommet for at blive, siger Søren Kristensen i en skriftlig kommentar.

Testcentre tiltrækker medarbejdere

Hos Danske Bank påpeger cheføkonom Las Olsen, at manglen på arbejdskraft skal ses i sammenhæng med, at rigtig mange har haft arbejde i testcentre eller vaccinationscentre.

- Det taler for, at det bliver lidt nemmere for virksomhederne i den kommende tid, men der er ingen grund til at tro, at det bliver nemt, siger han i en kommentar.

Statistikken er landet mandag, hvor regeringen præsenterer sit finanslovudspil for 2022.

Tendensen rammer også Fyn

Også på Fyn oplever man, at det er særdeles vanskeligt at finde personale til servicebranchen. Det fortæller blandt andre Anders Jensen, der er bestyrer af restauranten Under Uret i Svendborg.

- Vi kan genkende de tal, der er kommet frem fra Danmarks Statistik. Særligt i forhold til manglen på køkkenpersonale, hvor vi er rigtig hårdt ramt på bemandingen, siger han til TV 2 Fyn og fortsætter.

- Det er noget, vi generelt oplever. Jeg ved, at der er andre caféer hernede, der ligesom os, har været tyndt bemandet. Jeg ved, de også har mistet ansatte, der er blevet tilbudt job andetsteds. De har også haft svært ved at finde nyt personale efterfølgende.

Også bestyrelsesmedlem i Horesta Tom Pelle Jensen bekræfter, at tallene afspejles på Fyn.

- Vi kan genkende tallene, men det er vigtigt at understrege, at det skyldes mere end blot de mange poderjob. Vi har, foruden de mange medarbejdere, der fik job som podere, også mistet en række faglærte til andre brancher. Det er den cocktail, der rammer så hårdt.