Manglen på fynsk arbejdskraft spidser til

De fynske virksomheder begynder for alvor at mangle arbejdskraft. En ny analyse fra Dansk Arbejdsgiverforening, DA, viser for eksempel, at der kun er fire ledige blikkenslagere på Fyn.

Ifølge DA bliver det stadig sværere for de fynske virksomheder at finde kvalificeret arbejdskraft. For eksempel er der lige nu kun fire ledige blikkenslagere tilbage.

Også andre fag er klemt i bund. Der er kun fem ledige kranførere på Fyn, to glarmestre og 14 murere.

Det gør det svært for de fynske virksomheder at skaffe kvalificerede medarbejdere.

Læs også Ny analyse: Rekordstor mangel på arbejdskraft

For selvom der på landsplan for eksempel er 23 ledige blikkenslagere, er det ikke nemt at trække folk fra Nordjylland eller København til Fyn.

DA' s analyse bygger på en database hos beskæftigelsesministeriet, der indeholder CV'er fra ledige med mere end 12 ugers ledighed.

De har i samarbejde med deres jobcenter og a-kasse angivet deres kompetencer og jobønsker i et CV inden for 900 stillingsbetegnelser.

Databasen viser, at selvom der er 81.339 personer i arbejdskraftreserven, så er der en lang række stillinger, hvor der er meget få ledige tilbage i Danmark.

Læs også Skriger på arbejdskraft: Få vælger samme uddannelse som Rikke

For mere end hver anden stillingsbetegnelse gælder det, at der står færre end 20 ledige danskere klar til at tage et job. Til hver femte stillingsbetegnelse står der færre end tre ledige klar, hvilket vil sige, at der altså er 173 stillingsbetegnelser, hvor der praktisk talt ikke er flere ledige tilbage i hele Danmark.

Det drejer sig især om højt specialiserede job som kranmekanikere, gasteknikere, slagtermestre, stukkatører, tarmrensere og botanikere.

Men det gælder også mere almindelige fag.

Der er ikke en eneste kommune i Danmark, der har flere end fem ledige blikkenslagere eller glarmestre, og der er kun én kommune, Aalborg, hvor der er flere end fem ledige kranførere.

Samtidig er der kun 11 kommuner med flere end fem ledige elektrikere, fem kommuner med flere end fem ledige murere, fem kommuner med flere end fem ledige klejnsmede, og 13 kommuner med flere end fem ledige tømrere.