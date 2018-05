Manglende støtte risikerer at lukke fynsk gadefestival

Den odenseanske gadefestival Karrusel bliver måske ikke til noget i år, fordi Odense Kommune overvejer at trække støtten til festivalen.

Efter fire års samarbejde har Odense Kommunes Økonomiudvalg i første omgang valgt at holde på den millionstøtte, de har givet til det københavnske selskab Nus-Nus, der har afviklet Karrusel.

Forberedelserne til dette års festival er indledt, og stifteren bag Karrusel Thomas Fleurquin fortæller til DR, at der allerede er brugt op mod 300.000 kroner på planlæggelserne. De mange måneders arbejde risikerer nu at være spildt.

- Vi begyndte at arbejde på Karrusel 2018 et par dage efter Karrusel 2017 og var gået godt i gang med møder med kommunen, brandvæsen, politi, og havde selvfølgelig ansat en festivalleder, booket artister og begyndt samarbejde med sponsorer, siger Thomas Fleurquin til DR.

Lå ingen kontrakt

De fire års samarbejde mellem Odense Kommune og Nus-Nus var baseret på en kontrakt, der udløb efter Karrusel 2017.

Thomas Fleurquin var klar over, at der ikke var en fast kontrakt. Han havde dog en forventning, om at samarbejdet skulle fortsætte.

- Vi har kun fået meget positive tilbagemeldinger. Vi har rejst en begivenhed fra cirka 3.000-4.000 gæster til cirka 25.000 gæster. Masser af godt samarbejde og stor glæde og begejstring fra Odense Kommune, siger Thomas Fleurquin.

Thomas Flerquin og resten af folkene bag Karrusel overvejer nu, om dele af festivalen kan afviklets uden kommunens hjælp. Festivalen skulle efter planen foregå fra den 6. til 8. september.

