Smertefri Axelsen: Mangler stadig noget spillemæssigt

En rygskade har spoleret en stor del af Viktor Axelsens sæson, men nu er badmintonspilleren i gang med at finde tilbage til sit topniveau.

I september deltog han i turneringer i Kina og Sydkorea, og i denne uge er han en af de danske profiler ved Denmark Open, der afholdes fra tirsdag i Odense.

- Rent formmæssigt er jeg, hvor jeg gerne vil være. Rent spillemæssigt er der dog stadig noget at hente, siger Viktor Axelsen til Jyllands-Posten.

Både i China og Korea Open blev det til tidlige nederlag for verdensmesteren fra 2017, men resultaterne var ikke det vigtigste for Axelsen.

- Først og fremmest hæfter jeg mig dog ved, at jeg er tilbage og er smertefri.

- Jeg ser rimelig positivt på det hele og tror, at jeg kan levere et godt resultat ved Denmark Open, selv om jeg da gerne ville have følt, at jeg er endnu bedre kørende, end jeg er på nuværende tidspunkt, siger Axelsen.

Den 25-årige fynbo er ikke på programmet tirsdag, men indtræder i turneringen onsdag, hvor han møder japanske Kenta Nishimoto.

Til gengæld skal herresinglespillerne Rasmus Gemke, Hans-Kristian Vittinghus og Jan Ø. Jørgensen i aktion på turneringens første dag.

Axelsen er seedet som nummer syv i Denmark Open. Landsmanden Anders Antonsen, der også først skal spille onsdag, er seedet som nummer fire.

Mens Antonsen har været skadet, er han blevet overhalet af Antonsen på verdensranglisten. De to står til at møde hinanden i kvartfinalen, hvis de begge når så langt.