Marathon giver store ændringer for både busser og bilister

Søndag formiddag klokken ti lyder startskuddet til H.C. Andersen Marathon for 20. gang, og flere tusinde løbere bevæger sig fra starten ved Odense Atletikstadion og ud på den 42 kilometer lange rute.

Ifølge løbsdirektør Torben Simonsen har omkring 5.900 deltagere meldt sig til løbet på nuværende tidspunkt. Det inkluderer også løbere, der skal løbe kortere distancer end de 42 kilometer.

- Det ser meget pænt ud. Vi er godt tilfredse med tallet, og vi har en tro på, at vi kan bevæge os op over rekorden, siger han og oplyser, at rekorden ligger på 5.980 løbere.

Ruten, der forgrener sig rundt i store dele af Odense, måler 21,097 kilometer. Det betyder, marathonløberne skal turen rundt to gange.

På anden omgang skal de over Odins Bro, hvilket er nyt for dette års udgave. Løberne får også lov at løbe igennem den nye parkeringskælder ved TBT området, ligesom ruten for første gang går forbi rådhuset og domkirken.

Afspærringer og ændrede bustider

Selvom løbet først skydes i gang klokken ti, vil bilisterne mærke indvirkningen allerede fra morgenstunden.

Fra klokken 5.30 bliver der etableret vejspærringer og omkørsler, der bliver ophævet igen efterhånden som løberne passerer. Der er fem punkter på ruten, hvor der vil være regulære afspærringer, og flere steder ensrettes og indsnævres vejene.

- Al trafik kan stadig foregå. Der er nogen steder, hvor man bliver sendt ud på en lille omkørsel, men det kan man jo også blive til hverdag, siger Torben Simonsen.

- Vi opfordrer til, at man viser hensyn, og at man så vidt muligt bruger ringvejene, siger han.

Også bustrafikken bliver påvirket. Fynbus oplyser, at en række af deres ruter også vil blive påvirket af løbet. Derfor anbefaler de deres kunder at tage en tidligere afgang end normalt, hvis man skal nå møder eller aftaler.

Ressourcekrævende rute

En officiel marathonrute skal være 42,195 kilometer lang. Der er dog plads til en smule afvigelse. Ruten må være op til 42 meter længere, men ikke kortere. Derfor er det et større puslespil at ændre på en marathonrute, fortæller løbsdirektøren.

- Hver gang man lægger en lille smule om, så kommer der til at mangle nogle meter et sted eller være for mange et andet sted, siger Torben Simonsen.

Derfor har letbanearbejdet, der foregår flere steder i Odense, også givet udfordringer.

- Det er nok det år, hvor vi har brugt flest ressourcer på at få ruten til at gå op. Der er en officiel opmåler, der har været i gang i 24 timer, og inden da har jeg selv brugt lige så lang tid, siger Torben Simonsen.

Til arrangementet søndag vil der udover marathon for motionsløbere blive afholdt DM i Marathon, HCA Halvmarathon, "Løb de sidste 10" og to børnemarathon. De første løbere sendes afsted klokken ti.

Sådan ændres biltrafikken ODENSE V Stadionvej – er lukket for trafik fra Rugårdsvej til Christmas Møllersvej.

– er lukket for trafik fra Rugårdsvej til Christmas Møllersvej. Stadionvej – er spærret for trafik til Christmas Møllersvej/Stadionvej, der kan køres fra Middelfartvej og ad Christmas Møllersvej frem til Stadionvej.

– er spærret for trafik til Christmas Møllersvej/Stadionvej, der kan køres fra Middelfartvej og ad Christmas Møllersvej frem til Stadionvej. Genbrugspladsen på Snapindevej er lukket hele søndagen .

. Rugårdsvej – fra Stadionvej til Åløkke Allé indsnævring til en kørebane i hver retning løberne skal krydse Rugårdsvej ved Stadionvej, så her kan opstå ventetid.

– fra Stadionvej til Åløkke Allé indsnævring til en kørebane i hver retning løberne skal krydse Rugårdsvej ved Stadionvej, så her kan opstå ventetid. Krydset Rugårdsvej/Prinsesse Maries Allé – udkørsel mulig, der er en official på stedet, der bedes respekteret, da der er krydsende løbere. ODENSE C Åløkke Allé – ensrettes mod Næsbyvej fra Toldbodgade. Åløkke Allé fra Toldbodgade mod Næsbyvej vil være helt lukket i tidsrummet 9.45 – 10.30

– ensrettes mod Næsbyvej fra Toldbodgade. Åløkke Allé fra Toldbodgade mod Næsbyvej vil være helt lukket i tidsrummet 9.45 – 10.30 Næsbyvej – her skal der i stedet køres ad Gammelsø fra byen - mod byen kan der køres ad Næsbyvej – følg henvisningerne

– her skal der i stedet køres ad Gammelsø fra byen - mod byen kan der køres ad Næsbyvej – følg henvisningerne Kanalvej – her benyttes hele vejen fra Kanalvej/Lumby til Næsbyhoved Skoven i tidsrummet 10.00 – 11.00, herefter kun en vejbane SKIBHUSKVARTERET Windelsvej – ensrettet fra Drejøgade mod Victoriagade

– ensrettet fra Drejøgade mod Victoriagade Ærøgade - ensrettes fra Lyøgade mod Drejøgade

- ensrettes fra Lyøgade mod Drejøgade Skibhusvej - ensrettes fra Ankergade mod Th. B. Thriges Gade

- ensrettes fra Ankergade mod Th. B. Thriges Gade Fakta - ind-/udkørsel er ikke mulig fra Skibhusvej

- ind-/udkørsel er ikke mulig fra Skibhusvej Netto - ind-/udkørsel er ikke mulig fra Skibhusvej

- ind-/udkørsel er ikke mulig fra Skibhusvej Bazaren – ind-/udkørsel er ikke mulig fra Helzensgade

– ind-/udkørsel er ikke mulig fra Helzensgade Heltzensgade - spærres ved Skibhusvej

- spærres ved Skibhusvej Bredstedgade – spærres ved Skibhusvej

– spærres ved Skibhusvej Th. B. Thriges Gade – venstre sving forbudt mod Skibhusvej KOCHGADEKVARTERET Det er muligt at køre mod Kochsgade fra Thomas B. Thriges Gade/Østre Stationsvej ODENSE C Ind-/udkørsel til Odeons P-kælder kan ske ved Koncerthuset

Bilister til OUH og lægevagten - bedes køre ind fra Sdr. Boulevard eller Ringvejen/Falen/J.B. Winsløwsvej

- bedes køre ind fra Sdr. Boulevard eller Ringvejen/Falen/J.B. Winsløwsvej Vestergade fra Pantheonsgade spærres for kørende trafik mod Kongensgade

fra Pantheonsgade spærres for kørende trafik mod Kongensgade Vindegade – ensrettet fra Jernbanegade mod Pantheonsgade, som dagligt.

– ensrettet fra Jernbanegade mod Pantheonsgade, som dagligt. Pantheonsgade – trafik frabedes

– trafik frabedes Filosoffen – trafikregulering af Hjemmeværnet på stedet Løberne krydser vejen ved Kastanievej, ventetid for bilister kan opstå.

– trafikregulering af Hjemmeværnet på stedet Løberne krydser vejen ved Kastanievej, ventetid for bilister kan opstå. Falen er spærret mellem Haugstedgade og Heden – benyt Grønløkkevej Det anbefales at køre ad Vestre Stationsvej/Østre Stationsvej og ud via Skt. Jørgens Gade. ODENSE M Jagtvej/Langelinie - er spærret for gennemkørsel ved Sadolinsgade

- er spærret for gennemkørsel ved Sadolinsgade Kastanievej – benyttes i begge retninger af løbere fra Langelinie til Sadolinsgade

– benyttes i begge retninger af løbere fra Langelinie til Sadolinsgade Læssøegade – trafikken er ensrettet fra Ringvejen mod/til Lahnsgade

– trafikken er ensrettet fra Ringvejen mod/til Lahnsgade Sadolinsgade – er ensrettet mod Ringvejen fra Kastanievej

– er ensrettet mod Ringvejen fra Kastanievej Platanvej – benyttes af 10 km-løberne

– benyttes af 10 km-løberne Findsens Allé - benyttes af ½ maratonløberne

- benyttes af ½ maratonløberne Munkevænget – benyttes af maratonløberne

– benyttes af maratonløberne Krydset Falen/Kløvermosevej – dirigeres af Politihjemmeværnet ODENSE V Stadionvej – ensrettes fra Middelfartvej mod Christmas Møllersvej

Møllersvej Højstrupvej – spærret fra Højstrupvej/Møllemarksvej til Christmas Møllersvej

– spærret fra Højstrupvej/Møllemarksvej til Christmas Møllersvej Møllemarksvej – spærret fra Højstrupvej/Møllemarksvej til Haveløkken

Roerskovvej/Kløvermosevej – ind-/udkørsel ikke mulig. Kilde:www.hcamarathon.dk