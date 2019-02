OB-træner: Marginaler afgør om vi kommer i himmeriget

OB slog søndag eftermiddag AC Horsens med 2-1 på udebane, og det er en sejr, der luner rigtig godt i det fynske, da Horsens er en direkte konkurrent i forhold til pladserne i mesterskabsspillet.

I denne sæson er kampen om top-6-pladserne usandsynligt tæt - en kamp OB-træner Jakob Michelsen nyder at være en del af.

- Det er rigtig sjovt at være en del af, men det er også meget små marginaler, der afgør, om vi kommer i himmeriget, eller om vi skal ud i nogle drabelige nedrykningskampe. Det er et drama.

- Der er masser af spænding i Superligaen her i slutningen af februar, både i toppen og bunden, så den vej igennem har strukturen givet ligaen et løft, siger Jakob Michelsen.

OB tog et godt ryk op i tabellen efter sejren og er i øjeblikket at finde på tredjepladsen. OB-træneren giver dog ikke så meget for den midlertidige tredjeplads, da hele otte hold ligger og kæmper om topplaceringerne.

- Vi kommer til at suse rigtig meget op og ned i tabellen fortsat, og når runden er færdig kan vi jo nærmest ligge nummer 100 igen.

- Det er dog klart, at jo tættere vi kommer på 26. spillerunde, og jo flere point vi skraber sammen, jo større er sandsynligheden for, at vi ligger på den rigtige side af stregen.

- Nu har vi tre kampe mod hold, som også kæmper med om top-6, og så må vi håbe, at vi ligger på den rigtige side af stregen sent på aftenen den 17. marts, siger Jakob Michelsen.

OB-anfører Janus Drachmann er yderst tilfreds med, at det lykkedes fynboerne at hive en sejr med hjem mod en direkte konkurrent.

- Der venter stadig tre finaler, men der er ingen tvivl om, at vi gjorde det bedre for os selv ved at tage tre point i Horsens. Havde vi tabt, så havde det været svært at nå dem, siger Janus Drachmann.

Næste opgave for OB i Superligaen er Brøndby.