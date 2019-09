Maria har ikke råd til mad. Nu handler hun hos De Gule Hjælpere

Maria Mejlgaard Hansen er færdig med sin indkøbstur i De Gule Hjælperes butik og trækker to fyldte kurve efter sig.

Indkøbet har kostet hende 25 kroner, som hun lagde ved indgangen.

Mens hun pakker varerne over i sine egne indkøbsnet, gør hun op, hvad indkøbet betyder for hende og datteren.

- Der er selvfølgelig basisting som toiletpapir og opvaskemiddel, jeg ikke får her. det skal jeg selv ud at købe. Men her er der varer for 7-800 kroner.

Desuden er hun glad for at høre, at De Gule Hjælpere er tilmeldt konkurrencen Fantastiske Fællesskaber.

- Der er nogle mennesker hernede, der gør en kæmpe indsats. De kommer her frivilligt hver dag. Og det er et godt fællesskab. Hvad eneten folk kommer her af økonomiske grunde eller for at bekæmpe madspild.

Hun kommer helt sikkert igen.

Fantastiske Fællesskaber TV 2/Fyn sætter lige nu fokus på Fantastiske Fællesskaber. Vi hylder alt det, som vi fynboer har og gør sammen. Indtil den 18. september kan du indstille dit eget Fantastiske Fællesskab til konkurrencen, hvor I kan vinde 100.000 kroner. Læs mere og indstil dit fællesskab her.

Journalist og fotograf: Christoffer Laubel