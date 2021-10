Mariann er plaget af 'forfærdelig' støj: - De har simpelthen glemt os

Adressen og motorvejen er adskilt af et levende støjværn, men ifølge Mariann Kristensen er effekten blevet dårligere, efter det blev tyndet ud for nogle år siden.



Fordi trafikstøjen fylder så meget for hende, prøver hun at skære ned på andet støj i hverdagen. Det betyder, at mobilen er på lydløs og radioen holdes slukket.

Manden er blevet glemsom

For under en måned siden offentliggjorde Mærsk McKinney Møller-Instituttet på Syddansk Universitet (SDU) et studie, der pegede på en sammenhæng mellem trafikstøj og demens.

Resultaterne viste, at man har en 27 procent forhøjet risiko for at udvikle demenssygdomme, hvis man over en årrække bliver udsat for trafikstøj over 55 decibel.

- Jeg tænkte: Det er jo det, der har ramt min mand. Han glemmer, han er rundt på gulvet engang imellem. Altså han er blevet testet for demens, skal det siges. Men det påvirker ham meget med støjen, for så går han ind i sig selv, hvor han kan lukke af, og så reagerer han ikke på sine omgivelser, siger Mariann Kristensen.

Kommunen vil lægge pres på Folketinget

Odense Kommune er bekendt med problematikken på blandt andet Heliosvænget.

Og i denne uge mødtes Støjgruppe-repræsentanter fra de berørte områder med borgmester Peter Rahbæk Juel (S) og by- og kulturrådmand Christoffer Lilleholt (V), der havde invitereret til rundbordssamtale på rådhuset.