Marie som prinsesse: - Jeg skal lære ikke at falde af motorcyklen

16-årige Marie har fået hovedrollen i stort lysshow under H.C. Andersen Festivals. Nu skal sang, dans og motorcykel bare gå op i en højere enhed.

Marie Schou Ovesens hår er farvet skrigende pink, men lad os slå fast med det samme: Det har intet med hendes rolle som rebelsk prinsesse at gøre.

- Det bliver jeg tit spurgt om. Jeg går meget op i goth-kultur, så det er bare en del af min personlige stil.

Alligevel passer det rigtig godt sammen, for Marie spiller den trodsige prinsesse i det moderne eventyr, Nobody but a princess.

Vi møder hende til et produktionsmøde midt i Odense, nemlig i de tomme banklokaler på Flakhaven, hvor showet skal afvikles lige udenfor.

Sven Sören Beyer holder produktionsmøde med Marie Schou Ovesen. Foto: Morten Albek

Sidste år deltog hun sammen med Det Kgl. Teaters Balletskole fra Odense i det stort anlagte lysshow under H.C. Andersen Festivals. Og det gjorde hun så godt, at den tyske kunstnergruppe bag showet, Phase 7, tog kontakt til hende igen i år, selvom hun ikke længere går på balletskolen.

- Det er fantastisk, at de har inviteret mig med som solo-optrædende til et decideret job. Så bliver jeg ligesom anerkendt, siger Marie Schou Ovesen.

00:37 Lyt til et klip fra sangen ”Nobody’s Princess” – sunget af Marie Schou Ovesen. Skrevet og komponeret af Uwe Bossert og Nicole Milik Luk video

Gennem årene har H.C. Andersen Festivals haft tradition for storslåede aftenshows, der tiltrækker stor menneskemængder.

De første år var der tale om 3D-projektering på rådhusets mure. Det blev sidste år afløst af et lys- og droneshow, produceret af Phase 7. Men i år bliver det anderledes.

- Der bliver ingen droner i år. Vi vil gerne prøve noget nyt, fortæller Sven Sören Beyer, der er kunsterisk leder hos Phase 7 Performing.arts.

I år vil publikum opleve en stor kugleformet scene, hvor forestillingen Nobody but a princess udspiller sig.

Det er en moderne eventyrfortælling, som H.C. Andersen måske kunne have fundet på det, hvis han havde levet i dag. For som eventyrfortæller bruger man de virkemidler, man har til rådighed. Dengang havde den fynske digter ordet og sin stemme som redskab, men i dag kunne han måske have fundet på at bruge lys og lyd til at videregive sine ideer.

- Lysskulpturen vil forhåbentlig røre noget i publikums hjerter, for det er en fantastisk teknologi, som er helt nyudviklet, siger Sven Sören Beyer.

Prinsessen på motorcyklen

Musikken til showet er komponeret af musikeren Uwe Bossert, der også spiller med live under showet i Odense.

Marie Schou Ovesen har været i Berlin for at indsynge prinsessens sang, ligesom prinsen også har været afsted. For som i ethvert eventyr er der naturligvis en prins. Her tager han bare ikke prinsessen med på en hvid hest, men på en motorcykel.

Det får Marie til at blive en smule bekymret ved produktionsmødet.

- Så skal jeg bare lære at undgå at falde af, siger hun.

Men Sven Sören Beyer beroliger hende.

- Du skal bare holde godt fast i Jacob.

Og så er dét emne på plads. Det er sikkert også tvivlsomt, hvor hurtigt man kan køre på en motorcykel, når man er omgivet af flere tusind publikummer.

Den mandlige hovedrolle spilles af Jacob Zinn, der er forsanger i metalbandet Annominus. Han har dog tidligere vist, at han kan fremføre meget mere end metal, for i 2017 var han med på scenen som sanger i Nyborg Voldspils musical, Grease.

På produktionsmødet får Marie for første gang Jacobs sang at høre.

- Den er helt fantastisk, jeg er helt overvældet faktisk, siger Marie.

00:30 Lyt til et klip fra sangen ”In Control” – sunget af Jacob Zinn. Skrevet og komponeret af Uwe Bossert og Nicole Milik Luk video

Og Sven Sören Beyer lader også til at være godt tilfreds.

- Vi fik allesammen gåsehud, da vi hørte den første gang. Den har lidt Linkin Park-agtig lyd, siger Sven Sören Beyer.

Eventyr som brændstof

Marie Schou Ovesen er med til at arrangere musik til Odenses gothmiljø som musiker og DJ i Klub Golem. Derudover går hun på højskole, hvor hun vil udvikle sine evner indenfor musik. Og begge steder passer eventyrverdenen godt ind.

- Jeg elsker at læse eventyr, små historier og digte. Jeg vil faktisk gerne selv i gang med at skrive digte, som jeg kan bruge som musiker, siger hun.

Men først skal rollen som rebelsk prinsesse opføres i Odenses festivalaftener.

- Det er da lidt nervepirrende, hvad folk vil sige til det, men jeg har en god fornemmelse omkring det, siger hun.

Showet Nobody but a princess er gratis at overvære. Det opføres på Flakhaven første gang onsdag d. 22. august kl. 22.30 som generalprøve.

Derefter torsdag kl. 22.30, fredag kl. 22.30 og 23.30, og til sidst lørdag kl. 22.30 og 23.30.

Her kan du se tv-indslag om showet: