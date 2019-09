Marienlyst-spillere troede på sejren, men tabte til Esbjerg

Marienlyst fra Danmarksserien tog onsdag aften imod superligaklubben Esbjerg i pokalturneringen.

Her måtte fynboerne lide et knusende nederlag på 2-5. Men inden kampen var der stor optimisme at spore blandt Marienlyst-spillerne, som troede på en sejr over Esbjerg.

- Jeg forventer, at vi går ud og spiller flot, og jeg forventer, vi går videre, fortalte Ronnie Larsen, der er angriber for fynboerne, til TV 2/Fyn.

Samme overbevisning havde målmand Marcus Sørensen, der stod hele kampen for danmarkserieholdet.

- Jeg holder fast i, at vi skal vinde 3-1. Jeg tror 100 procent på, at vi kan vinde, sagde han, inden han gik på banen.

Og før kampstart var det også et sikkert bestyrelsesmedlem for Marienlyst, der troede på en sejr.

- Vi tror altid på, at vi kan vinde, lød det fra Simon Stasiak.

Skuffet

Men sådan gik det ikke. Og selvom Marienlyst trods alt fik scorede to mål, hvor det ene af dem var et flot frisparksmål, var det en tydelig skuffet målmand, der stillede op til interview efter at have tabt på hjemmebane.

- Jeg er pisse skuffet. Det er helt sindssygt. Jeg føler, vi er med en stor del af kampen, og jeg føler, at det er vores egen fejl, vi dummer os på, fortalte Marcus Sørensen.

Næste kamp for Marienlyst er på søndag i Danmarksserien, hvor fynboerne skal møde Otterup, som tabte tirsdag på hjemmebane til OB i pokalturneringen.