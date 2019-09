Se målene: Marienlyst laver frisparksperle, men taber til Esbjerg

Superligaklubben Esbjerg var onsdag aften på besøg på Fyn, hvor de spillede mod danmarksserieholdet Marienlyst i pokalturneringen. Her var Esbjerg klare favoritter inden opgøret, og den rolle levede de også op til, men ikke uden udfordring fra Marienlyst. Superligaklubben fik en sejr på 2-5 med hjem til Jylland.

Esbjerg scorede allerede efter otte minutter spillet på mål af Jesper Lauridsen, men Marienlyst kom igen og scorede til 1-1. Her var det Mathias Munk Jensen fra hjemmeholdet, der fik prikket bolden i mål.

Stillingen forblev 1-1 efter første halvleg, hvor superligaklubben pressede fynboerne, men hjemmeholdet forsvarede efter bedste overbevisning.

Frisparksperle

Der var ikke spillet mange minutter af anden halvleg, før Esbjergs Pyry Soiri scorede til 1-2, og kort efter scorede jyderne igen til 1-3 på mål af Mohammed Dauda.

Men trods resultatet gav Marienlyst ikke op og kæmpede videre for et godt resultat. Fynboerne vidste godt, at kampen først var færdig, når der stod 90 minutter på tavlen.

Og det fik Esbjerg at føle, da de begik et frispark mod en Marienlyst-spiller. Det eksekverede hjemmeholdet og scorede et flot frisparksmål lidt udenfor målmandens felt.

Det var dog ikke længe fynboerne fik lov at nyde deres mål til 2-3, for fire minutter efter scorede Esbjergs Adrian Petre til 2-4 og lidt efter scorede samme Adrian Petre til 2-5, som blev kampens resultat.

Dermed er Esbjerg videre til fjerde runde i pokalturneringen, som spilles i slutningen af oktober.