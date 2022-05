Både og grej til salg: Gamle mænd starter ny tradition i Faaborg

Fire ildsjæle har i lang tid arbejdet for at skabe mere liv på havnen i Faaborg. Et arbejde, der kulminerede lørdag og søndag med konceptet Maritim Weekend.

Hele weekenden har Faaborg Havn været omdannet til én stor markedsplads, hvor familier fra nær og fjern havde mulighed for at stifte bekendtskab med livet til søs.

- Vi er fire voksne mænd, der har taget initiativet, griner Sigurd Lund Henriksen, som netop er gået på pension og nu har tiden til at hellige sig sin båd - og ikke mindst fællesskabet på havnen.

Han er formand for havnebrugerudvalget. Et udvalg, der repræsenterer 650 brugere af Faaborg Havn.