Markant bygning i Odense forsvinder

Den røde Infoboks har siden februar 2012 været kendetegnet på omdannelsen af Thomas B. Triges Gade.

Det er vemodigt, fordi den er utrolig godt placeret og har været det hele vejen igennem. Stig Langsager, projektchef i 'Fra Gade til By'

Den røde rubin, som bygningen først blev kaldt, skal nu ikke stå ved byggepladsen længere, og medarbejderne flytter ind på rådhuset i stedet.

Infoboksen er blevet besøgt af over 140.000 nysgerrige borgere, og den har også lagt lokale til underskrivelsen af aftalen om Odense Letbane.

Men nu efter seks et halvt år er det slut.

- Vi er nået så langt i projektet, at vi begynder at have behov for lidt mere udenomsplads til de entreprenører, der skal agere i området. Derfor står boksen lidt i vejen, siger projektchef i 'Fra Gade til By', Stig Langsager.

Slut med udsigt til byggeplads

Ind til nu har medarbejderne i 'Fra Gade til By' haft direkte udsyn til byggepladsen, men den mulighed forsvinder nu.

- Det er vemodigt, fordi den er utrolig godt placeret og har været det hele vejen igennem. Vi har ligget midt i det hele og har kunnet følge med i, hvad der foregår. Vi har kunnet kigge ud af vinduet og i princippet føre tilsyn og se, hvad der foregår, siger Stig Langsager fra Odense Kommune.

Fra februar 2012 til august 2016 lå infoboksen i den nordlige del af Thomas B. Trigesgade, nærmere bestemt Fisketovet, men efter fire år blev bygningen flyttet til dens nuværende placering ved Albani Torv.

Sat til salg

Den røde infoboks er nu sat til salg og har flere interesserede købere. Men Stig Lagsager kan ikke komme mere ind på, hvem køberne er.

- De (mulige købere, red.) overvejer lige i øjeblikket, hvordan den passer ind i deres projekt. Så den skal fjernes i løbet af få måneder, fortæller Stig Langsager.

Prisen for Infoboksen er lidt over en million.

- Den kan bruges til kontor eller andre ting. Den kan bruges på andre projekter som byggepladskontor, så der er mange muligheder, siger Stig Langsager.

