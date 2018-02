Markant flere biler på de fynske motorveje

Trafikken på Den Fynske Motorvej og på Svendborgmotorvejen er steget markant de senere år, viser nye tal fra Vejdirektoratet.

I perioden fra 2010 til 2017 steg trafikken på Den Fynske Motorvej 25 procent. På Svendborgmotorvejen steg trafikken hele 31 procent.

Fyn følger dermed tendensen på landsplan, hvor trafikken på motorvejene er steget 31,5 procent, og i gennemsnit har bilisterne kørt 4,1 procent kilometer mere end i 2016.

Det viser nye tal fra Vejdirektoratet.

Blandt årsagerne er den generelle økonomiske fremgang, øget beskæftigelse, voksende handel med udlandet og et rekordhøjt bilsalg, mener Vejdirektoratet. Den danske bilpark er vokset med 19 procent fra 2010 til 2017.

Det skaber selvfølgelig nye udfordringer for os i Vejdirektoratet med at sørge for, at vi hele tiden udnytter den eksisterende kapacitet på vejene bedre og mere intelligent Niels Tørsløv, trafikdirektør, Vejdirektoratet

Stigning udfordrer Vejdirektoratet

Resultatet er trængsel, øget risiko for ulykker og kø, og at flere motorveje er ved at nå grænsen for deres kapacitet.

- Det skaber selvfølgelig nye udfordringer for os i Vejdirektoratet med at sørge for, at vi hele tiden udnytter den eksisterende kapacitet på vejene bedre og mere intelligent, så trafikanterne ikke spilder for meget tid med at sidde i kø. Det sker blandt andet ved at afprøve nye løsninger og indretning af vejene, som for eksempel forsøg med kørsel i nødspor, dynamisk ruderanlæg og mobilt autoværn, siger trafikdirektør i Vejdirektoratet Niels Tørsløv.

Myldretiderne er særligt udsat

Trafikken stiger mest i myldretiderne. På Vejlefjordbroen er trafikken steget 40 - 45 procent, mens den er steget 25 - 30 procent midt på dagen.

- Konsekvensen er, at vi får mere uforudsigelige rejsetider i spidsbelastnings-tidspunkterne om morgenen og om eftermiddagen - simpelthen fordi der kun skal ganske små ulykker eller hændelser til at skabe køer og sætte trafikken i stå i lang tid, siger Niels Tørsløv.