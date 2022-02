Markant smittestigning blandt pædagoger og lærere

I Nyborg står det ikke helt så galt fat, men fra uge to til uge tre var det til gengæld en voldsom stigning i smitten. Antallet af smittede på skolerne gik fra 20 til 57. I børnehaverne steg smittetallet fra 12 til 20.

På Vibeskolen i Ullerslev har man også mærket smitten, men dog ikke så voldsomt på lærerfronten.

- Vi har været heldige, at det har fordelt sig ud over tid. Men selvfølgelig gør det noget ved undervisningen, at vi skal dække ind med andre lærere, siger skoleleder Karen Rasmussen.

- Jeg er helt klart bekymret for, at vores lærer går ned med corona, nu hvor vi snart skal til at have eksamener. Hvis vi ikke kan få den rette undervisning, og resultat på grund af det, siger Maria Kjær Christensen, der er elev i 9.C.

Ærø og Langeland er de kommuner, der har været mindst ramt af coronasygemeldinger siden uge 48. Det højeste antal coronasmittede, der på en uge har været på skolerne i de to kommuner, har været henholdsvis seks og ni.



Suzette Frovin (SF) er formand for skole- og dagtilbududvalget i Nyborg Kommune. Hun ser situationen lidt som en undtagelsestilstand.

- Undervisningen må gennemføres på bedste beskub. Og jeg er glad for at se, at lærerne gør alt, hvad de kan, for at give den bedst tænkelige undervisning, siger Suzette Frovin.

Opgørelsen over de smittede ansatte er lavet af Sundhedsdatastyrelsen i forbindelse med et samråd, der blev afholdt torsdag formiddag, som kan ses her.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) samt beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) var kaldt i samråd for at svare på, hvordan man sikrer, at der er nok personale til at sikre børnenes trivsel, og at pædagogisk personale ikke udsættes for større smitterisiko og stress på grund af sygemeldte kollegaer.