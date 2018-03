Markant spiller forlader Bulldogs

Odense Bulldogs' s trængte økonomi gør, at aftalen med den karismatiske profil, Dale Mitchell er opsagt, og han spiller sidste gang for Bulldogs i en showkamp fredag.

Odense Bulldogs har ondt i økonomien, og ligaens regler om lønloft gør, at lønbudgettet er under pres i næste sæson. Det er medvirkende til, at Dale Mitchell forlader klubben.

Han har spillet 215 kampe gennem fire sæsoner og medvirket til 284 point med 116 mål og 168 assists.

Nu er det slut.

- Jeg har virkelig nydt mine fire år i Odense. Jeg har mødt en masse gode mennesker og holdkammerater. Min familie og jeg har altid været behandlet godt, og vi er så heldige at kunne kalde Odense for vores søns fødeby, siger Dale Mitchell og uddyber:

- Jeg er ked af, at jeg ikke kunne hjælpe Odense til et mesterskab, men jeg vil aldrig glemme opbakningen, jeg har fået i min tid her. Jeg vil gerne takke administrationen, trænerne og materiale-folkene for at gøre det let af fokusere på hockey. Også mange tak til alle fansene – jeg vil aldrig glemme jer.

Byd på Dale Mitchell's spillertrøje

Dale Mitchell spiller sin sidste kamp for Bulldogs fredag klokken 19.30 i en showkamp med Bulldogsspillerne og nogle af holdets sponsorer.

Efter kampen er der trøjeauktion på trøjer, som spillerne har brugt i slutningen af den seneste sæson. Det bliver blandt andet muligt at byde på Dale Mitchell's trøje.

Der er gratis entré, og Bulldogs-sponsorer giver første øl og pølse med brød gratis.

