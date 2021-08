Markant stigning i antallet af skader efter brug af elløbehjul

I sin statistik sammenligninger Ulykkes Analyse Gruppen uheld med elløbehjul med cykeluheld i perioden 1. juni 2019 til og med 31. juli i år.

I perioden blev der i alt behandlet 201 personer i forbindelse med brug af elløbehjul, mens der blev behandlet 3.015 personer efter et cykeluheld.

Kurverne for de to typer uheld følger hinanden hen over tid. Dog sker der en meget stor stigning for elløbehjul i juli 2021, skriver Ulykkes Analyse Gruppen i en pressemeddelelse og tilføjer, at stigningen kan skyldes, at der i Odense er kommet en ny udbyder af elløbehjul.

- Måske skyldes det, at den nye udbyder har lavere priser, så flere har lejet et elløbehjul, men vi ved det ikke og kan kun studse over den pludselige stigning, siger Niels Dieter Röck, overlæge, Ulykkes Analyse Gruppen.