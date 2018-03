Markante siloer står til nedrivning

Når cementvirksomheden Aalborg Portland flytter væk fra Odense Havn til næste år, vil et par af havnens tydeligste bygninger formentlig også forsvinde.

Siloerne står i Kielgade i den vestlige del af Odense Havn. Den første cementsilo blev opført i 1962 og den anden blev bygget i 1972.

Men til april næste år forlader ejeren af grunden, cementvirksomheden Aalborg Portland, Odense Havn, og virksomheden har derfor spurgt Odense Kommune, hvad der skal ske med de store siloer.

Odense Kommune har en bevaringsmulighed, men By- og Kulturforvaltningen indstiller til politikerne, at Aalborg Portland bliver bedt om, at rive siloerne ned inden de overdrager arealet til Odense Havn igen.

Foto: Google Maps

I følge By- og Kulturforvaltningen er siloernes historiske værdi ringe, og en nedrivning vil gøre det mere attraktivt at etablere et projekt på den del af Odense havn, end hvis et selskab skal tage hensyn til bevaringsværdige siloer i et eventuelt nyt projekt.

Læs også Se eksplosionsbillederne: Kran sprængt på Odense Havn

- Vi har mange siloer på Odense Havn, og vi kan ikke bevare dem allesammen. Og når disse to siloer ikke er i særlig god stand, er det oplagt at rive dem ned, siger medlem af By- og Kulturudvalget, Anders W. Bertelsen (S).

Den holdning bliver dog ikke delt af Odense Bys Museer, der vurderer, at siloerne bør bevares og genbruges.

Læs også Kæmpe byggeri på Odense Havn

Ifølge Odense Bys Museer har siloerne originalitet og autenticitet, og en nedrivning vil være et væsentligt tab for opfattelsen af havnen, som et tidligere industrielt område.



I en byomdannelsesplan for Odense Havn er området vest for havnen udpeget som et kommende boligområde, og siloerne var med deres "råhed og højde" tænkt som et vartegn for det nye boligområde.

By- og Kulturudvalget skal drøfte sagen på tirsdag, hvor politikerne samtidig vil få fremlagt en plan fra en potentiel udvikler, der måske vil bygge på grunden uden de store siloer.

Aalborg Portlands lejekontrakt med Odense Havn udløber den 1. april 2019. Hvis politikerne beslutter, at siloerne skal rives ned, bliver det Aalborg Portlands opgave at få fjernet siloerne og levere grunden tilbage til Odense Havn i "rengjort" tilstand.

Foto: Andreas Jarvel