Efter rædselssæson på isen: Markante Bulldogs-profiler stopper karrieren

To af Odense Bulldogs mest rutinerede spillere stopper deres ishockeykarrierer.

Det skriver klubben på sin hjemmeside fredag.

De to Bulldogs-backs har valgt at droppe livet på isen i Odense og istedet satse på en anden karriere.

Efter otte års ishockey i Bulldogs, har jeg valgt at afprøve nye muligheder. Jeg sætter stor pris på de oplevelser, jeg har fået undervejs, og på den baggrund vil jeg med sikkerhed aldrig miste min lidenskab for klubben Martin Larsen, afgående ishockeyspiller

24-årige Martin Larsen, der stort set hele sin iskarriere har været i Odense bortset fra en lille tur til Sverige, er én af de to. Han har besluttet sig for at søge en karriere inden for forsvaret, og han er optaget i Den Kongelige Livgarde, hvor han fra august blandt andet skal hjælpe til med at passe på hendes majestæt Dronning Margrethe.

Martin Larsen har ellers været den fynske trups kaptajn den forgangne sæson.

- Martin har efter at have afprøvet andre uddannelsesretninger nu besluttet sig for at søge karrierevejen inde ved Forsvaret, og det har vi respekt for, hvorfor vi er blevet enige med Martin om at opløse kontrakten, som egentlig også var gældende for den kommende sæson, siger direktør Allan Hoffmann i en pressemeddelelse.

- Efter otte års ishockey i Bulldogs, har jeg valgt at afprøve nye muligheder. Jeg sætter stor pris på de oplevelser, jeg har fået undervejs, og på den baggrund vil jeg med sikkerhed aldrig miste min lidenskab for klubben, siger Martin Larsen selv og fortsætter:

- Det vigtigt for mig over for supportere og sponsorer at understrege, at jeg ikke stopper med ishockey og forlader Bulldogs i vrede eller på grund af mistrivsel. Jeg stopper udelukkende fordi, der er nogle andre ting, jeg gerne vil prøve af, inden det bliver for sent.

Bliver i Odense

Den anden, der nu har valgt at sige farvel til Odense Bulldogs, er den 32-årige Mads Schaarup. Han er startet i et nyt job hos Orifarm, som også ligger i Odense. Mads Schaarup har haft svært ved at balancere det nye job med sit halvtidsjob som professionel ishockeyspiller, og derfor har han nu valgt at satse på sin civile karriere.

Denne beslutning har været ekstremt svær at tage. Jeg har levet og åndet for sporten lige så længe jeg kan huske, men nogle gange i livet skal man tage et valg – for mig skete det valg nu Mads Schaarup, afgående ishockeyspiller

- Mads er bundrutineret og har foruden indsatsen på isen været en vigtig spiller i omklædningsrummet og som forbillede for vores unge spillere. I den forgangne sæson var Mads assisterende kaptajn, og med hans overblik var han med til at skabe tryghed i hele truppen, siger cheftræner Pelle Svensson.

- Denne beslutning har været ekstremt svær at tage. Jeg har levet og åndet for sporten lige så længe jeg kan huske, men nogle gange i livet skal man tage et valg – for mig skete det valg nu. Derudover føler jeg, at jeg kan trække mig tilbage vel vidende, at jeg har oplevet det meste, fra Herning til Sønderjyske til Odense, og på den måde ”udtjent min værnepligt”. Jeg glæder mig nu til at være der mere for min hustru og familie, som altid har støttet op omkring min sport, siger Mads Schaarup.

Han er oprindeligt fra Herning og efter et mellemophold i Vojens, har han de sidste ni sæsoner tørnet ud for Bulldogs.

Fremtiden ser lys ud

Selvom der er tale om to af Odenses meget rutinerede spiller, så mener begge spillere ikke, at det bliver noget problem for klubbens fremtid.

- Sidst, men ikke mindst vil jeg gerne pointere at jeg tror på, at Bulldogs er i gode hænder og igen vil blomstre i fremtiden. Der er dygtige unge spillere, den rette trænerstab ved roret og en fornyet ro i kulisserne. Jeg vil i hvert fald være der til at støtte drengene, når de går på isen igen i efteråret, siger Mads Schaarup.

Også den lidt yngre Martin Larsen tror på klubbens fremtid.

- Jeg er også på klubbens vegne fortrøstningsfuld for Bulldogs fremtid, når jeg ser på det arbejde, som trænerteamet og mine holdkammerater gør.

Klubben oplyser, at den allerede er i fuld gang med at finde to nye spillere til truppen.