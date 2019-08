Markbrand på Bjørnø skabte frygt for storbrand

Mange indbyggere omkring Faaborg spærrede øjnene op søndag eftermiddag, da store sorte røgfaner sted op fra Bjørnø.

Det kunne umiddlebart se ud som hele øen og landsbyen på øen brændte.

Men det var en landmand, der gennemførte en planlagt afbrænding af halm på marken.

Og det var ikke kun på Fyn-siden, at den kraftige afbrædning skabte opsigt. Den kom også bag på beboere på Bjørnø.

Tilladt på småøer

Normalt er det forbudt at brænde halm af på markerne, men det er en anden sag, når det gælder småøer, der ikke har fast forbindelse Fyn eller fastlandet.

Så på en ø som Bjørnø er det tilladt at brænde halmen af.

Alligevel vil en af beboerne på Bjørnø, Henrik Kelm, nu kontakte Beredskab Fyn for at få klarhed over procedurerne.

- Det er utrygt, at er uden varsel bliver gennemført en så stor afbrændning så tæt ved vores boliger. Jeg håber, at Beredskab Fyn vil præcisere reglerne, og at vi beboere I det mindste, bliver varskoet inden det sker igen, siger Henrik Kelm.

