Martin sidder i kørestol. Nu har han fået job hos Føtex

Som handicappet er det ikke altid lige let at få arbejde. Men efter fire år som jobsøgende har Martin Beeck (34) endelig fået et fast arbejde.

34-årige Martin Beeck fra Odense har rygmarvsbrok, hvilket indebærer at han blandt andet sidder i kørestol.

Derfor har det også været svært for ham at finde et job, selvom han de sidste fire år har skrevet et utal af ansøgninger og besøgt flere forskellige virksomheder. Men her var begræsninger ofte mange.

- Så er der enten en trappe op, en trappe ned eller et trin, som begrænser mig. Det har virkelig været træls for mig, at møde den ene dårlige oplevelse efter den anden, fortæller Martin Beeck.

Fakta om rygmarvsbrok Nedsat muskelstyrke/lammelser i kroppen eller dele af kroppen under brokken

Hofteskred

Fejlstillinger i ben og ryg

Øget risiko for benbrud

Følesesløshed, dårlig blodcirkulation

Urininkontinens (manglende evne til at holde på urinen)

Afføringsproblemer

Børn med rygmarvsbrok fødes for det meste med et for lavt tryk i hjernenskallen, fordi hjernevæsken er løbet ud i broksækken. Når broksækken ved operation tømmes for væske og sys sammen, udvikler 70 - 80 % af børnene hydrocephalus, vand i hovedet. Kilde: Sundhed.dk Rygmarvsbrok resulterer som regel i flere forskellige handicaps, hvilke, og hvor alvorlige de er, afhænger af, hvor på rygraden brokken er placeret, og dermed hvilke nervecentre der bliver skadede:Kilde: Sundhed.dk

Heldigvis er situationen en anden nu, efter det endelig er lykkedes ham at få et job.

Føtex i Rosengårdscentret i Odense har ansat Martin Beeck i en deltidsstilling i selvbetjeningskasserne på 20 timer om ugen. Her får han løntilskud ved siden af sin førtidspension.

- Efter jeg er blevet ansat herude, har jeg det faktisk rigtig fedt. Jeg har en rigtig god fornemmelse inde i mig selv, altså det, at man som handicappet ikke skal sidde derhjemme og ikke kunne noget som helst, siger han.

I følge Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har lidt mere end hver femte dansker i alderen 16-64 år et handicap eller et længerevarende helbredsproblem. Det svarer til cirka 780.000 personer. Ud af dem er cirka hver anden i arbejde.

Martin Beecks handicap holder ham heller ikke tilbage for et job.

- Jeg vil det her. Det betyder rigtig meget for mig, at være til gavn for samfundet og have en hverdag ligesom alle andre, fortæller han.

Martin Beeck arbejder fire gange om ugen og bor omtrent fem kilometer fra sit arbejde i Føtex. Transporten til og fra arbejde klarer han selv ved at hoppe på sin trehjulede scooter.

En medfødt sygdom

Martin Beeck er født med rygmarvsbrok, som beskadiger nerverne i rygsøjlen. Det har gjort Martin delvist lam, og derfor er han tvunget til at sidde i kørestol.

Rygmarvsbrok er medfødt for alle, der har sygdommen, og i Danmark fødes der cirka 30 børn med rygmarvsbrok om året. I alt antages det, at cirka 1200 danskere lever med sygdommen.

Det er med hjælp fra Odense Værkstederne, der hjælper udviklingshæmmede med at komme i job, at Martin Beeck nu har fået sit første arbejde nogensinde.

- Martins største drøm har været at få et job inden for det ordinære arbejdsmarked, derfor har jeg også gjort, hvad jeg kunne for at hjælpe ham, fortæller Chrisina Rasmussen, der er jobkonsulent hos Odense Værkstederne.

Hun understreger også, hvor vigtigt et job er for personer som ham.

- I Føtex er han er ikke bare Martin i kørestol. Det, at føle sig som en del af arbejdsmarkedet og en del af sine kollegaer, og en del af er noget er super vigtigt. Her er man er ikke bare Martin, der er handicappet. Det er noget helt specielt, konstaterer hun.

Teamleder i Føtex Rikke Børre Andersen så noget særligt i Martin Beeck, der gjorde han blev ansat.

- Han er så imødekommende og god til kunderne, og vi har egentlig ikke kunne mærke, at Martin sidder i kørestol, udover at man selvfølgelig kan se det, fortæller hun.