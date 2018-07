Martins farfar startede festival: Nu arrangerer barnebarnet 2019-udgaven

I 1976 var Ove "Bager" Wulff med til at stable Midtfyns Festival på benene. 43 år senere vil hans barnebarn genoplive festivalen.

Midtfyns Festival genopstår i 2019 på dyrskuepladsen i Ringe, der indtil 2003 fungerede som festivalplads en gang om året.

Det bliver dog ikke det eneste bekendte ved næste års Midtfyns Festival.

Blandt arrangørerne er nemlig visesanger og manden bag Lundeborg-hymnen, Ove "Bager" Wulffs, barnebarn Martin Bager Wulff.

- Da jeg fik at vide, at der var nogen, der var tossede nok til at turde at genoplive festivalen, tænkte jeg, at det får de ikke lov til at gøre uden en Wulff, fortæller Martin Bager Wulff til TV 2/Fyn.

Større end Roskilde

Siden Martin Bager Wulff som bare 14 dage gammel blev hevet med til sin første Midtfyns Festival i 1992, har musikfestivalen pumpet tungt rundt i visesangerens barnebarn.

- Jeg har i mange år syntes, det var synd, at Midtfyns Festival var slut, fordi den var blevet glorificeret enormt meget i min familie. Den var det ypperste. Alle snakkede om den, og jeg syntes, den var et fynsk danefæ, siger visesangerens barnebarn.

Et enkelt år lykkedes det endda festivalen at vokse sig større end Roskilde Festival. I 1989 besøgte 63.000 gæster dyrskuepladsen i Ringe for at høre hovednavnet Tracy Chapman.

Anderledes end Tinderbox og Heartland

Siden da er flere store festivaler kommet til Fyn, blandt andre Heartland, Tinderbox og Rock under broen.

Martin Bager Wulff mener dog, at der stadig er plads til Midtfyns Festival.

- Vi ville slet ikke gøre det, hvis ikke vi troede, vi havde noget at byde ind med. Vi mener selv, at vi kan differentiere os fra det, der findes i forvejen. Vi vil selvfølgelig ikke bare være anderledes for at være anderledes, men vi har nogle kerneværdier, der er nye, siger Martin Bager Wulff.

Midtfyns Festival finder næste år sted den 24. og 25. maj.

