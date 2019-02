Claus’ brugs blev udsat for røveri: Maskerede mænd med lange knive truede ansatte

To maskerede mænd begik mandag aften røverier mod først Dagli’ Brugsen i Båring og efterfølgende mod Dagli’ Brugsen i Brenderup.

I begge tilfælde truede de med knive personalet til at udlevere kontanter og cigaretter, hvorefter de stak af fra butikken.

I Dagli’ Brugsen i Brenderup var uddeler Claus Midutzki Mollerup på arbejde, da de to røvere pludselig kom ind i butikken.

De er kommet ind gennem hovedindgangen. To mænd med to lange knive, der siger, de skal have pengene Claus Midutzki Mollerup, uddeler

- Jeg sidder og har et bestyrelsesmøde inde i frokoststuen og har lige afsluttet det, og så kommer der en medarbejder løbende ind og siger, at der kommer nogen med masker på, fortæller uddeleren dagen derpå.

Han reagerer ved hurtigt at løbe ud i butikken for at se, hvad der foregår.

- Jeg orienterer mig og ser, om der er nogen. Jeg kan ikke lige se nogen, og så råber jeg så navnet på den medarbejder, som var inde i butikken sammen med røverne.

- Jeg råber et par gange og får øje på ham. På det tidspunkt har han så låst efter røverne. De er kommet ind gennem hovedindgangen. To mænd med to lange knive, der siger, de skal have pengene. De er inde i butikken i 15 sekunder, og så er de ude af døren igen. Så det går ret stærkt, siger Claus Midutzki Mollerup.

Kontakter psykolog

Efter de to mandlige røvere har forladt butikken, kontakter uddeleren Coop, der ejer Dagli’ Brugsen, og Fyns Politi.

- Efter de er løbet væk, ringer vi til nogle interne akutnumre i Coop, og så får vi fat i en psykolog, og vi får fat i politiet. En time efter var der en psykolog på stedet, som talte med dem, der var til stede i butikken, siger Claus Midutzki Mollerup.

Butikschefen har efterfølgende indkaldt til personalemøde tirsdag aften, hvor alt personalet kommer.

- Så alle får den samme information om, hvad der er foregået, og der ikke er nogen, der tror, at der er sket noget andet end det, der er sket. Det var selvfølgelig en grim oplevelse, og det var selvfølgelig værst for de to, som var inde i butikken sammen med dem. Jeg skal have ringet til dem og hørt, hvordan de har det, siger Claus Midutzki Mollerup.

Selv nåede han også lige at tænke et par tanker, inden han satte i løb ud i butikken. For hvad var det for et syn og en situation, der ventede på den anden side af døren?

- Jeg når lige at tænke, at ’hvis jeg nu løber ud, løber jeg så ind i en kniv? Så er jeg ikke til meget hjælp for mine medarbejdere’. Så derfor orienterer jeg mig lige, inden jeg bare løber ud, siger uddeleren.

Vågen i nat

Episoden har gjort stort indtryk på ham, men hans tanker har primært været hos de to ansatte, der var til stede i butikken, da de to maskerede og knivbevæbnede røvere pludselig kom løbende ind.

- Jeg tænkte selvfølgelig meget på mine medarbejdere, og hvordan de har det. Jeg synes, jeg har det OK. Jeg kom lidt sent i seng og har også vågnet et par gange i nat, men jeg synes, jeg har det OK, siger Claus Midutzki Mollerup.

To mænd blev kort efter røveriet i Brenderup anholdt. De fremstilles tirsdag klokken 13.30 i grundlovsforhør ved Retten i Odense i forbindelse med røverierne i både Båring og Brenderup.