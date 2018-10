Masser af blå blink: Central vej var spærret

Opdatering Ifølge TV 2/Fyns reporter på stedet har politiet ophævet afspærringen af Nyborgvej.

Fyns Politi oplyser i en pressemeddelelse, at havde afspærret Nyborgvej i "forbindelse med en hændelse, hvor en person har anvendt et farligt stof for at skade sig selv." - I den forbindelse var der i første omgang frygt for, at der kunne ske et udslip, der kunne være farligt for andre i området, skriver politiet.

Tirsdag var dele af Nyborvej i Langskov afspærret. Det bekræfter Beredskab Fyn over for TV 2/Fyn. Beredskab Fyn ønsker ikke at udtale sig om, hvorfor vejen er spærret.

Indsatslederen på stedet henviser til vagtchef ved Fyns Politi, Hans Jørgen Larsen. Han ønsker ikke udtale sig om afspæringen. Desuden vil han heller ikke bekræfte, at politiet sammen med Beredskab Fyn har spærret den centrale vej.

Læs også Mærkværdig indbrudsbølge på Fyn: Tyvene stjæler ikke noget

Ifølge Fyens Stiftstidende fik beboere i området besked på at holde sig inden døre, da der angiveligt var fare for giftudslip.