Valgkampens dag 21: Masser af fynske valgdebatter

Mens der endnu fintælles stemmer efter søndagens valg til Europa-Parlamentet, kridter folketingskandidaterne igen skoene og gør klar til at fortsætte kampen om de eftertragtede 179 pladser i Folketinget.

Der er nu ti dage, til danskerne skal sætte endnu et kryds, og på Fyn er der over det meste af øen mandag en række muligheder for de fynske vælgere for at møde partiernes kandidater og høre nærmere om politikken.

TV 2/Fyn giver dig her et kort overblik over, hvad der sker på Fyn på valgkampens 21. dag.

Hvad: Kom og vær med til at debattere fremtidens uddannelses- og klimapolitik og bliv klogere på, hvor du vil sætte krydset på valgdagen.

Hvem:

Trine Bramsen (Socialdemokratiet)

Camilla Hersom (Radikale)

Mai Mercado (Konservative)

Klaus Riskær Pedersen (Partiet Klaus Riskær Pedersen)

Rasmus Henriksen (SF)

Carsten Bach (Liberal Alliance)

Kim Slott Nielsen (Kristendemokraterne)

Jens Henrik Thulesen Dahl (Dansk Folkeparti)

Jane Heitmann (Venstre)

Victoria Velasquez (Enhedslisten)

Stine Helles (Alternativet)

Moderator: Institutleder, Institut for Statskundskab, Christian Elmelund-Præstkær

Hvornår: klokken 14.30 – 16.30

Hvor: Medietorvet på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, SDU, Campusvej 55, 5230 Odense

Hvad: Velfærdsalliancen i Nyborg inviterer alle til vælgermøde

I forbindelse med folketingsvalget inviterer lokale fagforeninger i Nyborg til vælgermøde. Der er mange vigtige temaer i valgkampen, men denne aften bliver det kun velfærden der kommer til debat. Så der vil helt sikkert blive diskuteret minimumsnormeringer i daginstitutionerne, fremtidens folkeskole, pleje af de ældre, hjælp til de udsatte og behandlingen af de syge.

Arrangør: Velfærdsalliancen i Nyborg - DLF, BUPL, FOA, DSR, PMFFyn og 3F Østfyn.

Hvem:

Victoria Velasquez, Enhedslisten

Line Mørck, SF

Søren Hillers, Radikale

Stine Helles, Alternativet

Jan Johansen, Socialdemokratiet

Mark Grossmann, Venstre

Margit Lund Cramer, KristenDemokraterne

Jonas Simonsen, Liberal Alliance

Nye Borgerlige (afventer tilbagemelding)

Lars Kolling, Dansk Folkeparti

Martin Christensen, Stram Kurs (afventer tilbagemelding)

Rolf David Gøtze, Partiet Klaus Riskær Pedersen

Camilla Lydiksen, Konservative

Hvornår: klokken 19 - 21

Hvor: Rådhuskantinen i Nyborg, Nyborg Rådhus, Torvet 1, 5800 Nyborg

Hvad: Status på forsøgsordningen for medicinsk cannabis, og hvad er næste skridt.

Hvad skal ændres i ordningen?

Hvordan sikrer vi europæiske standarder – til gavn for både patienter og producenter?

Og bør Folketinget kigge på også at legalisere cannabis til medicinsk brug?

Hvem:

Jane Heitmann (Venstre)

Erik Christensen (Socialdemokratiet)

Rasmus Helveg Pedersen (Radikale)

Anders Stjernholm (Alternativet)

Carsten Bach (Liberal Alliance)

Jens Henrik Thulesen Dahl (DF)

Sekretariatsleder i Cannabis Danmark Rikke Jakobsen

Hvornår: klokken 17 - 19

Hvor: Odense Stadion, Albani Lounge, Højstrupvej 7B 5200 Odense V

Hvad: Paneldebat om uddannelse

Elev- og StudenterBevægelsen i Odense har arrangeret en paneldebat til jer med fokus på uddannelse. Kom og berig os med dine tanker og synspunkter og bliv klogere på dine lokale folketingskandidater.

Hvem:

Foreløbige deltagere:

Victoria Velasquez - Enhedslisten

Alexander Grandt - Socialdemokratiet

Maria Dahl Hedegaard - Liberal Alliance

Stine Helles - Alternativet

Ditte Helene Rasmussen - SF

Anne Skau Styrishave - Radikale

Kristian Guldfeldt - Konservative

Hvornår: Klokken 17.30 - 20.00

Hvor: Studenterhuset Odense, Amfipladsen 6, 5000 Odense

Hvad: Borgermøde i Rundbuehallerne på Frederiksøen

LO Sydfyn indbyder hermed l en snak med folkengskandidaterne forud for valget den 5. juni 2019. Kom og hør hvad de vil med din stemme. Der vil også være mulighed for at slle spørgsmål l kandidaterne omkring følgende temaer:

Arbejdsmiljø

Social dumping og udenlandsk arbejdskraft

Velfærd/omsorg

Privatisering/centralisering

Hvem:

Bjørn Brandenborg, Socialdemokraterne

Søren Hillers, Radikale

Jørgen Nielsen, Konservative

Klaus Kroll, Nye Borgerlige

Rolf Gøtze, Klaus Riskær Pedersen

Karsten Hønge, SF

Ken Nørregaard, Liberal Alliance

Pt. unavngiven, Kristendemokraterne

Eva Jørgensen, Dansk Folkeparti

Erling Bonnesen, Venstre

Jesper Kiel, Enhedslisten

Tine Busk, Alternativet

Hvornår: Klokken 16 -18

Hvor: Rundbuehallerne, Frederiksøen, Østre Havnevej 31, 5700 Svendborg