Masser af "likes" til DF-afhopper i Svendborg

Ofte hagler kritikken ned over lokalpolitikere, som få måneder efter et valg, vælger at forlade det parti, de er blevet valgt for. Sådan er bare det bare ikke gået for den nu forhenværende DF'er Jesper Larsen. Snarere tvært imod.

Byrådsmedlemmer, som vender deres parti ryggen, bliver ofte straffet med barsk omtale fra de vælgere, som har været med til at sikre dem en plads i byrådssalen.

Enkelte har da også givet udtryk for deres utilfredshed, men det er og bliver - enkelte.

Langt hovedparten af de reaktioner, Jesper Larsens farvel til Dansk Folkeparti har affødt har nemlig været positive, fortæller amublanceredder og byrådmedlem Jesper Larsen her dagen derpå.

Læs også DF Svendborg: - Der er absolut ikke fred og fordragelighed

- Gennem det sidste døgn har jeg modtaget bunkevis af mails og beskeder fra venner, bekendte og kolleger i mange forskellige partier både i og udenfor byrådet. Alle sammen positive tilkendegivelser - og det fortsætter, fortæller Jesper Larsen.

Han erkender, at han havde forberedt sig på noget andet.

- Jeg havde da regnet med, at der ville være nogle knubbede ord i mellem, men jeg er rigtig lettet over, at det er lykkedes mig at få forklaret, hvorfor jeg har følt mig nødsaget til at gøre, som jeg har gjort.

- Godt gået

Kommentarerne på Jesper Larsens Facebook-profil vidner da også om, at der blandt publikum på nettet er stor forståelse for, at tilstandene i partiet kan blive så tumultariske, at det klogeste er at takke af.

- Godt gået min ven, man skal stå ved sin holdning og troværdighed, skriver Birgit Nielsen.

- Sådan Jesper. Hvis ikke du havde stået ved dine holdninger og forlangt at blive behandlet ordentligt, havde du haft svært ved at se dig selv i spejlet senere hen, skriver Klaus Gundø.

- You rock, lyder det kort og godt fra Gitte Mørkenborg Olsen.

DF'er forsvarer også Jesper Larsen

Selv hans nu tidligere gruppekollega, Morten Sol Petersen, forsikrer i en kommentar en af de vælgere, som har stemt på Jesper Larsen ved kommunalvalget, om, at hun trods udmeldelsen fortsat har en værdig repræsentant i byrådet i Jesper Larsen.

- Hvad er nu den af, Jesper. Nu havde jeg givet dig min stemme, skriver Vivi Berg Hansen.

- Han forvalter den stadigvæk med den respekt og tillid du har givet ham!, lyder kommentaren fra Morten Sol Petersen, som altså er en af nu tre tilbageværende medlemmer i DF's byrådsgruppe.

Den verbale skidtspand er udeblevet

Det er højst usædvanligt, at en udmeldelse som Jesper Larsens har afstedkommet langt mere ros end ris.

Jeg havde forventet, at Jesper Larsen på sin Facebook-profil ville modtage en verbal skidtspand. Jesper Buch, Politisk kommentator, TV 2/Fyn.

Det vurderer TV 2/Fyns politiske kommentator, Jesper Buch.

- Vælgerne bryder sig normalt ikke om, at man forlader sit parti, og slet ikke så kort tid efter et valg. Jeg havde forventet, at Jesper Larsen på sin Facebook-profil ville modtage en verbal skidtspand for sit brud fra mange af DF's vælgere. At det ikke er sket i hans tilfælde er ret usædvanligt, siger TV 2/Fyns politiske analytiker Jesper Buch.

Byrådskolleger bakker op

Blandt de enkelte kritiske bemærkninger hører blandt andet denne, som er forfattet af Bjarne Johansen:

- Ja, dette byrådsmedlem har heller ikke meget forstand på politik - ellers ville han nok heller ikke have forladt DF. DF må anses for at være et ganske udmærket folkeparti, der tilsyneladende vil landet og befolkningen det godt, skriver Bjarne Johansen på TV 2 Fyns Facebook-side.

En kritisk bemærkning, som har fået byrådskollegaen og Venstre-manden, Rene Haahr, til at fare i blækhuset i forsvar for Jesper Larsen:

- Jesper er nyvalgt og har for alle vi andre nyvalgte og erfarne byrådskolleger kun høstet respekt for sin interesse for politik, ligesom han altid er velforberedt til møder. Lad nu være med at hakke på ham tak! Hvis du ulejliger dig med at læse artiklen i FAA kan du se, at udmeldelsen skyldes dårligt miljø i partiets lokalforening. Jeg er sikker på at Jesper forsætter med at være tro mod sig selv og det han har givet udtryk for i valgkampen.

Rene Haahr, der sidder i byrådet for Venstre er en af de byrådskolleger, som bakker op om Jesper Larsens beslutning.

De overvejende positive tilkendegivelser kommer også fra politiske kolleger fra den anden side af byrådssalen. Socialdemokraten, Søren Kongegaard, skriver i en kommentar på tidligere borgmester Curt Sørensens facebook:

- Jeg kender Jesper, og han er en god fyr!