Masser af tilskuere i Odense: Royal Run samler generationerne

Både motionister og royalister i alle aldre er mødt op for at fejre kronprins Frederik ved Royal Run i Odense.

Flere end 7.000 motionister i alle aldre løber med kronprins Frederik, når landets kommende konge mandag eftermiddag lader sig fejre i Odense.

Både vejret, stemningen og fremmødet er helt i top, og mange var endda mødt ekstra tidligt op for at være sikre på at få et glimt af festens midtpunkt, kronprins Frederik.

- Jeg er kommet for stemningens skyld. Når der sker noget i Odense, så synes jeg da, at man skal ind og se og høre det. Og så selvfølgelig på grund af løbet også, siger Aase Lynggaard.

Han er alletiders. Han bliver en god konge Gurli Holm

Hendes med-hepper Gurli Holm er primært kommet for at se sin datter, der sammen med fem veninder skal løbe.

- Og kronprinsen og Mary og det hele. Vi skal jo følge med i det hele, siger Gurli Holm.

Hun fortæller, at det ikke er første gang, de to royalister skal opleve kronprinsen i levende live.

- Jeg så ham, da han var inde og lave noget inde på rådhuset. Og også Mary sidste år, siger Gurli Holm.

- Jeg har set ham mange gange, også i København og Middelfart. Jeg så ham også, da han kom med Mary gående ned gennem byen, da de var blevet gift. Det var første gang, jeg så hende, fortæller Aase Lynggaard.

De to kvinder er i det hele taget meget begejstrede for kronprins Frederik og resten af den kongelige familie.

- Han er alletiders. Han bliver en god konge, siger Gurli Holm.

Stort familieløb

Blandt de flere end 4.000 tilmeldte på one mile-ruten var Anette Persson, der løb de godt 1,6 kilometer sammen med både sin mand, datter og mor. For hende var det vigtigt, at hun kunne dele oplevelsen af løbet med hele sin familie.

- Det bedste for mig var at køre over målstregen for første gang og have mihn mor med ude på et løb, for det har hun aldrig prøvet før. Og så at have Lars og Louise med og det hele til ære for kronprins Frederik. Det har været fint, siger Anette Persson, og hendes datter, Louise, bekræfter:

- Det var en hyggelig tur, fordi vi løb sammen som familie, fortæller Louise Persson, der ikke havde regnet med, at hun nogensinde skulle gennemføre et løb med sin mormor, der sidder i kørestol.

Det er en folkedag, og det er skide hyggeligt Helle Damgaard

Familien Persson var langt fra den eneste, der benyttede den royale lejlighed til at bevæge sig sammen som familie. Blandt andre var den kongekroneklædte Damgaard-klan mødt talstærkt op til det kongelige løb.

- Vi er omkring 20. Jeg har min mand, mine børn og mine søskende med. Og børnebørn, Rasmus og Emilie, fortæller Helle Damgaard.

Hun fortæller, at de har fundet kongekronerne frem for at fejre kronprins Frederik, der den 26. maj fylder 50 år.

- Det er en folkedag, og det er skide hyggeligt, siger Helle Damgaard.