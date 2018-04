Massiv kø til åbning: Nu kan Svendborg forsamle sig

I weekenden åbnede Svendborg forsamlingshus dørene op. Og det blev til jazz, dans, fest og kø.

Musik, hjemmebag, pynt og massiv kø var ikke til at komme uden om, da Svendborgs nye forsamlingshus lørdag slog dørene op for første gang.

Og for Josefine Ottesen, der er kvinden bag forsamlingshuset, var det overvældende, at så mange gæster var mødt til åbningen af Svendborgs nye samlingssted.

- Jeg er meget rørt over, at der er så mange mennesker, der synes, at det her er noget, som de kan forbinde sig så meget med, at de har lyst til at komme, siger Josefine Ottesen til TV2 /Fyn.

Ideen bag forsamlingshuset er netop, at bringe en masse forskellige mennesker sammen på kryds og tværs. Det er noget der ifølge forfatteren mangler i Svendborg. Og derfor besluttede hun sig for at investere i det.

- Vi ser alle de her udsendelser i fjernsynet, om hvordan andre mennesker bo, og hvad de spiser, fordi vi er for lidt sammen med rigtige mennesker. Og den længsel, tror jeg, er blevet stærk her de seneste par år, siger forsamlingshusejeren.

Forfatterskabet betaler sig

Tilbage i vinteren sidste år kunne Josefine Ottesen, der ellers er fantasyforfatter, skrive forsamlingshusejer på cv'et, da hun købte den gamle Frelsens Hær Bygning på Lundevej i Svendborg for godt to millioner kroner. Pengene stammer fra salget af hendes mange bøger.

- Det her er jo, for mig at se, det sejeste afkast, man kan få af en investering af så mange mennesker.

Efter en dag med mange besøgende og gang i huset, så er Josefine Ottesen ikke i tvivl om, at det her er starten på mere fællesskab i Svendborg.

- Det er klart, at der vil være nogle dage, hvor der ikke er så meget liv, og andre dage, hvor der er meget liv. Men den der fornemmelse af, at folk er rundt omkring i huset og gør ting, som de synes giver mening, det giver en eller anden oplevelse af, at man er sammen. Også selvom man ikke sidder i rundkreds eller sådan noget. Så er man i et eller andet fællesrum, og det tror jeg, at vi har brug for.

Forsamlingshuset åbner officielt fra søndag den 1. april.

01:54 I dag slog det nye Svendborg Forsamlingshus for første gang dørene op,Bag projektet står den fynske fantasyforfatter Josefine Ottesen, der selv har investeret omkring tre millioner kroner i huset - der skal skabe mere fællesskab i byen - for det mangler der, mener hun. Luk video

