Massiv kritik af ledere efter dødsfald: - De har ikke levet op til deres ansvar

I forbindelse med en 50-årig kvindes død 20. maj på Botilbuddet Fangelvej retter en ekstern rapport af forløbet massiv kritik af ledere i Odense Kommune på flere niveauer.

Det gælder både ledelsen på Botilbuddet Fangelvej og på niveauet over det.

Gitte Østergaard, der er ældre- og handicapdirektør i Odense Kommune, erkender, at ledelsen ikke har levet op til sit ansvar i sagen.

- Der er ikke tvivl om, at rapporten giver en tydelig indikation af, at ledelsen ikke har levet op til sit ansvar. Den viser, at der har været et fravær af ledelse i forhold til implementering af medicininstrukser, dokumentation og systematik i det daglige og faglige arbejde, siger Gitte Østergaard til TV 2/Fyn.

Overrasket over rapportens konklusion

Havde flere ledere i Odense Kommune gjort deres arbejde ordentligt, var en nu afdød kvinde efter alt at dømme blevet tilset af en læge i ugen, inden hun døde. Direktøren er skuffet over, hvordan forløbet er blevet håndteret.

- Det overrasker mig, og rapporten påvirker mig ganske meget. Jeg havde forventet mig mere af min ledelse i forhold til dens ansvar. Dette gælder på flere ledelsesniveauer - både den centrale ledelse i forvaltningen og den lokale ledelse på Fangelvej. siger Gitte Østergaard.

Konklusionen i rapporten står i kontrast til den udmelding, som Odense Kommune først kom med, da TV 2/Fyn afslørede sagen. Her gav Odense Kommunes ældre- og handicapchef, Kim Bøg-Jensen, medarbejderne det fulde ansvar.

Hvad kommer der til at ske nu?

- Jeg kommer til at læse rapporten grundigt en gang mere. Så skal jeg arbejde med at finde ud af, hvorfor ledelsesansvaret har været manglende, og hvordan jeg sikrer, at det ikke sker igen, siger Gitte Østergaard.

Kommer det til at have personalemæssige konsekvenser?

- Det kan jeg ikke svare dig på i dag.

Flere klare faresignaler blev overset

Den 50-årige kvinde fik et medikament mod skizofreni, som hedder Leponex. Det indeholder stoffet clozapin, hvilket kan være livsfarligt, hvis de medfølgende retningslinjer ikke bliver fulgt korrekt.

Personalet registrerede i løbet af ugen op til kvindens død flere sygdomstegn, som er tydeligt i indlægssedlen for hendes medicin. Her står det klart beskrevet, at man straks skal kontakte en læge, hvis man blandt andet har kvalme, opkast og/eller appetitløshed.

Det var lige akkurat sådan, at kvinden havde det. Men botilbuddets læge og psykiater blev ikke kontaktet, og den 20. maj blev kvinden fundet død. Efter alt at dømme er årsagen medicinforgiftning.