Matematik-kuffert flytter ind i dagplejen

Som de eneste i landet skal dagplejebørnene i Faaborg-Midtfyn Kommune nu til at lære matematik ved hjælp af en kuffert fyldt med ting.

Æggebakker, Spejle og snor.

Det kan næsten lyde som ingredienserne til et Olsen Banden-kup - men det er det ikke.

Det er i stedet for nogle af de ting, som er i en matematik-kuffert, der skal støtte de mindstes matematiske forståelse i Faaborg-Midtfyn Kommune.

- Det er helt fundamentalt at lære matematik, når man skal indgå i et moderne samfund, og vi ved, at børns forståelse af regning og matematik begynder længe før, de starter i skole, siger Kim Aas Christensen, formand for Opvækst- og Læringsudvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune, i en pressemeddelelse.

Læs også Julegaver til de yngste odenseanere: 63 millioner kroner til dagtilbud og skoler

Ingen skole i dagplejen

Matematik-kufferten er et led i projektet "Matematik i øjenhøjde" og er første skridt i en omfattende handleplan for udvikling af 0 til 20-åriges matematiske færdigheder i kommunen.

Matematik-kufferten skal ikke bruges til at lave skole ude i kommunens dagplejere.

- Det handler ikke om at lave skole for de nul til treårige, men om at dagplejerne kan støtte det enkelte barn i de helt naturlige møder, som små børn har med matematik. Derfor giver vi dagplejerne nogle redskaber, så de gennem leg kan udforske og undersøge matematik sammen med børnene, forsikrer Kim Aas Christensen.

En kuffert med omtanke

For nul til treårige handler matematik ikke om store regnestykker, men i stedet om mængder, størrelser og former.

I kufferten finder dagplejebørnene derfor en æggebakke, store perler på en snor, et firkantet spejl, bøger, en stor terning og et hæfte med forslag til, hvordan de kan synge og lege med matematik.

Læs også Minder på City Pub i Ringe: Søren blev gift i shorts på Midtfyns Festival

Der er ikke kun fokus på matematikken, når kufferten åbnes af dagplejerne og børnene. Også kroppen er en vigtig del af, hvad kufferten skal bruges til.

- Vi har lagt vægt på, at de skal have kroppen i spil: Holde et firkantet spejl, mærke en rund perle og så videre. Når børn er under tre år, er det sanserne, de lærer med, forklarer matematikdidaktiker Pernille Pind, der har udviklet kufferten i samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune og sit forlag Pind & Bjerre, i en pressemeddelelse og fortsætter:

- Redskaberne i kufferten skal hjælpe børnene med at opdage, at matematik ikke bare er at tælle et-to-tre, men at det handler om mængder, størrelser og former.