Kaster håndtegn på Downs Day: Mathias drømmer om at blive som Nik og Jay

- Vi er byens Sækken med Hiphoppere.

Sådan lyder det fra 32-årige Mathias Hastrup fra Odense, der rapper i bandet Sækken med Hiphoppere. Og det er ikke selvtillid, som den fynske rapper mangler.

- Så bare kom an, hvis I tør, så kan I smage hammeren her.

Mathias Hastrup har Downs syndrom og drømmer om at leve af at spille musik. Derfor bruger han lige nu det meste af sin tid på at øve med sit band.

- Jeg elsker det her rigtig meget. At lave musik hele livet, det vil jeg gerne blive ved med. Fordi jeg elsker det, og det er min største drøm, fortæller han til TV 2/Fyn.

Sækken med Hiphoppere vil rigtig gerne udtages til årets Handicap Grand Prix i oktober i Slagelse, hvor udviklingshæmmede og handicappede skriver og fremfører deres sange.

International Downs Syndrom-dag Den 21. marts er International Downs syndrom-dag også kaldt World Down Syndrome Day (WDSD). Markeringen har været officielt anerkendt af De Forenede Nationer, FN, siden 2012, og den fejres verden over med mange forskellige aktiviteter og events. I Danmark markerer vi også hvert år dagen på forskellige måder. Hvorfor lige den 21. marts? Datoen for WDSD er den 21. dag i den tredje måned. Denne dato blev valgt, fordi den så fint betegner netop det unikke for mennesker med Downs syndrom – de tre eksemplarer af det 21. kromosom, trisomi 21, der forårsager Downs syndrom. Kilde: Landsforening Downs Syndrom Se mere

En hård tone fra hjertet

Men selvom tonen i hiphop ofte er lidt hård, så kommer bandets sange direkte fra hjertet.

- Vi skriver fra vores hjerte af. Vi skriver med vores meninger og med vores holdninger, fortæller Mathias Hastrup til TV 2/Fyn.

Og han har masser på hjertet. Det har nemlig ikke altid været lige sjovt at være en dreng med Downs syndrom. Den 32-årige rapper har oplevet en del og er blevet kaldt grimme ting.

- Ja. Jeg har prøvet det mange gange. Jeg tager det, som det kommer nogle gange, selvom det er svært. Så har jeg prøvet at snakke med de personer, om de ikke lige kan lade være med det. Men de bliver bare ved og ved, og hvad hjælper det? Så er det svært at have øjenkontakt med de personer, fortæller han.

Men så hjælper det ham at komme ned på et af Odense Værkstederne, der er et aktivitets- og samværstilbud til personer med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, hvor han kan slå sig løs med bandet og rappe.

- Når man rapper, så er det fordi, man gerne vil komme videre med livet, fortæller Mathias Hastrup og fortsætter:

- Jeg er taknemmelig for, at jeg må være med i bandet, fordi det giver rigtig dejlig stemning at være sammen med de unge friske mennesker.

Store idoler

Mathias Hastrup er ikke i tvivl om, hvem han gerne vil ende ud som, når det kommer til stjerner.

- De hiphoppere, som jeg elsker at høre og se, det er sådan nogle som Nik og Jay, fortæller den fynske rapper og fortsætter:

- De har jo sådan nogle dansepiger, og de skriver også sådan nogle tekster og skriver om deres liv.

