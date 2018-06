Mathilde er i skole hjemmefra: - Jeg havde ikke klaret det uden

Et nyt forløb på HF+VUC Søndersø giver mulighed for at følge undervisningen hjemmefra. Det giver et pusterum til de elever, der ellers ikke ville have klaret det.

Når klasselokalerne fyldes om formiddagen på HF+VUC Fyn - Søndersø, mangler Mathilde Skytte Lundsby nogle gange i lokalet. I stedet sidder hun hjemme hos sig selv med en bærbar på skødet.

Alligevel er hun præcis lige så meget en del af undervisningen som sine klassekammerater.

- Det giver en anden form for ro. Ikke fordi der er mega meget larm oppe i klassen, men det giver bare en ro, forklarer Mathilde Skytte Lundsby.

Hun er en af dem, der går på HF+VUC Fyn - Søndersø SIM-forløb. SIM står for simultan, men det er ikke det, der er vigtigt. Det vigtige er, at de studerende, der går på linjen, klarer sig godt på trods af angst, stress og andre psykiske udfordringer.

- Jeg har døjet med nogle problemer både derhjemme og andre steder, der gjorde, at jeg ikke kunne stå op og komme i skole hver dag, forklarer Mathilde Skytte Lundsfryd og tilføjer:

- Jeg ville ikke have klaret det uden.

Med SIM-undervisning kommer hun ikke bagud, selvom hun tager timerne i sit eget tempo.

FAKTA: Hvad er SIM-forløbet? På SIM-forløbet kan den studerende følge undervisningen hjemmefra på sin computer.

Derefter bliver den lagt online, så den kan ses igen, og læreren vejleder løbende elektronisk.



Kursister, der går på SIM-forløbet, møder de samme krav, der stilles til andre studerende.

De bliver hverken undervist mere eller mindre end hvis de ikke var på forløbet.



- Det er ikke nyt at streame undervisning, men vores måde at kombinere delelementerne på, er unik, fortæller Michael Juul Nielsen, underviser på HF+VUC Fyn - Søndersø.



Forløbet er rettet mod kursister, der lider af psykiske udfordringer. Det kan være angst, selvskade, selvmordstanker, borderline m.m.

Godt til dem, der ellers ville falde igennem

Michael Juul Nielsen er underviser på HF+VUC Fyn - Søndersø. Han en af dem, der har fået SIM-forløbet op at stå. Ifølge ham har skolen mindsket antallet af studerende, der dropper ud.

- Forløbet er for alle, men især til dem, der har en presset hverdag, forklarer han.

- Det ser for eksempel rigtig godt ud for de kursister, vi har, der har været virtuelle hele året. Vi får dem igennem eksamen, og det er jo det, der er vores måleparameter. Men udover at bestå, kan vi også mærke, at de er gladere.

Sebastian Riis Rasmussen går også på SIM-forløbet. Han giver sin underviser ret.

- Det er fantastisk. Jeg kan rigtig godt lide at kunne sidde derhjemme og arbejde i mit eget tempo, fortæller han.

- Jeg ved ikke, om jeg ikke havde klaret det uden, men det går meget bedre nu, hvor jeg har SIM, for i starten havde jeg stadig problemer med at snakke med mennesker.

Sebastian Riis Rasmussen er diagnosticeret med social angst. Det gør, at han har svært ved at omgås mennesker, han ikke kender godt. Efter at have forsøgt sig med gymnasiet, har han fundet sin rette hylde på HF+VUC Fyn - Søndersø.

Snart klar til hele Fyn

SIM-forløbet har kørt i flere udgaver i de seneste år, men der har været brug for at skære til og præcisere. Når skoleåret begynder igen, er forløbet for første gang helt på plads. Og ikke nok med det - det bliver også udrullet til andre fynske kommuner.

- Nu udvider vi konceptet til alle HF-fag her i Søndersø, og i fremtiden kommer der også til at være SIM-undervisning i Nyborg, Middelfart, Faaborg og Svendborg, forklarer Michael Juul Nielsen, som dog gør opmærksom på at HF-Idræt og HF-billedkunst er undtaget.

Han fortæller, at det ikke kun er på Fyn, forløbet har vagt opsigt. Danmarks Vejlederforening har blandt andet bedt om et besøg, hvor Michael Juul Nielsen og hans kollegaer skal fortælle om deres erfaringer med SIM-undervisning.

- Man bliver jo pavestolt. Vi brænder for at fastholde vores kursister og den gruppe unge, der er snublet undervejs. Så er blive inviteret til sådan noget er en ære i sig selv, og det bliver man utrolig glad for, siger han.

