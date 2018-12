Ohøj: Matroser på vej til Svendborg

Nu skal der også uddannes matroser på Svendborg Søfartsskole. Skolen har søgt om at få lov til at uddanne matroser, eller det der officielt bliver kaldt "befaren skibsassistent", og nu har den fået lov.

I godkendelsen skriver Styrelsen for Institutioer og Uddannelsesstøtte, at "Det er styrelsens vurdering, at Svendborg Søfartsskole i ansøgningen har godtgjort behovet for uddannelse af flere befarne skibsassistenter til det maritime erhverv i Danmark."

Glæde hos forstander

Forstanderen på Svendborg Søfartsskole, Jens Frederiksen, glæder sig over, at skolen nu må uddanne befarne skibsassistenter.

- Det er noget, vi har arbejdet på i rigtig mange år. Det er noget, som vi altid har ønsket og som vi har prøvet på flere gange i løbet af de seneste 20 år. Det giver noget godt, at vi nu får sammenhæng i uddannelsen, forklarer forstander Jens Frederiksen.

I forvejen tilbyder Svendborg Søfartsskole en uddannelse som ubefaren skibsassistent og muligheden for at tage en HF-uddannelse med fokus på søfart. Ifølge skolens egne undersøgelser vil helt op til 80 procent af eleverne, der afslutter disse uddannelser, gerne fortsætte på uddannelsen som befaren skibsassistent.

- Det er simpelthen så godt, at der nu kommer en sammenhæng mellem vores uddannelser. Det har nemlig været et af vores fokuspunkter, at der er en sammenhæng i uddannelserne. Med den her uddannelse får vi nu alle uddannelserne som er rettet mod handelsflåden på paletten, siger forstander Jens Frederiksen.

Godt for Sydfyn

Mai Mercado, der er valgt til Folketinget på Fyn glæder sig over, at der kommer nye uddannelsespladser til Sydfyn.

- Jeg er rigtig glad for, at det er lykkedes at få styrket udbuddet af uddannelser på Svendborg Søfartsskole. Med muligheden for at uddanne befarne skibsassister i Svendborg giver vi et eksta løft til Sydfyn, med både ekstra arbejderpladser og en understregning af Svendborg som uddannelsesby, skriver Mai Mercado (K) i et svar til TV 2/Fyn.

Ifølge Forskningsministeriet har Svendborg Søfartsskole fået lov til at uddanne ét hold skibsassistenter om året de næste tre år. Forstander Jens Frederiksen forventer, at der vil være 15 studerende på det første hold, som starter i august 2019.

Den nye uddannelse på Svendborg Søfartsskole betyder, at skolen frem mod studiestarten i august 2019 vil ansætte to nye undervisere.

