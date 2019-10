McDonald’s lukker - ny McD er på vej

Vi kigger ind i en masse andre muligheder i Odense Jeppe Seerup, McDonald's

Lokalerne i Odense Banegård Center passer ikke til en McDonald's anno 2019.

Det er grunden til lukningen af den ene af Odenses fem McDonald's-restauranter, fortæller Jeppe Seerup.

Han er franchisetager og siger til TV 2/Fyn, at han i samarbejde med McDonald's Danmark har taget beslutningen, og at beslutningen bygger på videreudvikling af brandet og dermed oplevelsen ved at spise på McDonald's.

- Vi tror på som brand, at vi skal være med til at flytte brandopfattelsen af McDonalds; hvordan er det at gå på McDonald's.

- I gamle dage kunne man kun gå op til kassen og bestille. Det kan man stadig her. Ude i de andre restauranter, der bestiller man ved nogle kioskstandere, og så kan man få bragt bragt maden ned til bordet.

- Det er liiige for at hæve oplevelsen en lille smule, siger Jeppe Seerup, som i 2015 fik retten og forpligtelsen til at drive en McDonald's i Odense.

Jeppe Seerup forklarer, at McDonald's i Danmark står for den strategiske del og beskytter varemærket.

Han ægrer sig samtidig over, at det er endt med en lukning af den 24 år gamle restaurant i Odenses måske mest trafikerede knudepunkt.

- Det er da skide ærgerligt. Men sådan er det, siger Jeppe Seerup og tilføjer:

- Vi kigger ind i en masse andre muligheder i Odense, som jeg glæder mig til at kigge på.

Kan man forvente, at der kommer til at åbne en McDonald's et andet sted i Odense?

- Det håber jeg meget på. Men igen; det er noget som hovedkontoret beslutter. Og det vil være i samarbejde med mig. Og jeg håber på, at jeg får muligheden for at åbne den.

Har du kig på noget?

- Selvfølgelig har vi det.

Der er endnu ikke sat dato på, hvornår McDonald's i Odense Banegård Center lukker, men Jeppe Seerup har sikret alle ansatte i restauranten job ved at tilbyde dem arbejde i en af de andre restauranter.

