Snart er det ikke længere muligt at købe en McDonald's-burger i Odense Banegård Center.

På grund af pladsmæssige udfordringer med at tilpasse de fysiske rammer i restauranten på banegården til et nyt og moderne set-up med digitale betjeningsskærme og nyt interiør, ser franchisetager Jeppe Seerup ingen anden udvej end at lukke restauranten.

Læs også Byggeriet af Fyns Ronald McDonald Hus kan gå i gang

- Det er en tung beslutning, for jeg har været meget glad for samarbejdet med Odense Banegård Center. Men det vigtigste for mig er, at vi ikke går på kompromis med den samlede oplevelse. Jeg har gennemført ombygningerne i restauranterne i Tarup Center, Rosengårdcentret og Sivmosevænget, og det virker forkert ikke at have en fælles standard i restauranterne.

- Hver eneste gang man går på McDonald’s, skal man have landets bedste oplevelse. Det er desværre ikke muligt her, siger Jeppe Seerup i en pressemeddelelse.

Mangler plads

Køkkenerne hos fastfood-kæden er i de senere år blevet lavet om, så de i stedet for at forproducere burgere nu i stedet laver maden på bestilling, ligesom der i de nye restauranter også er mulighed for at få maden bragt til bordet.

Alle disse ændringer kræver ekstra plads, og dem er det desværre ikke muligt at finde i Odense Banegård Center, skriver franchisetageren.

Jeppe Seerup er også franchisetager - og dermed ansvarlig for den daglige drift - af yderligere tre McDonald's-restauranter i Odense. Han har tilbudt alle ansatte i restauranten på Odense Banegård Center job i en af de tre andre restauranter.

Det er endnu ikke besluttet, hvornår McDonald's i Odense Banegård Center lukker.

Foto: Google Maps