Et fynsk Atlantis: Med snorkel og briller kan du se levn fra stenalderen

Puush. Et hidsigt pust i snorklen får en livlig stråle af vand til at stige op og forsvinde i havet med et lille plask. I fuld ornat med snorkel, våddragt, svømmefødder og briller ligger arkæolog Anne Garhøj Rosenberg i vandkanten med øjnene under vand.

Anne Garhøj Rosenberg er arkæolog hos Øhavsmuseet, og hun tager henover sommeren gæster ud i havet ved de sydfynske kyster.

- Der er et skjult landskab derude, som de fleste ikke ved eksisterer. I jægerstenalderen var der tørt land herude, og derfor boede folk også derude. Fordi det så blev mere og mere oversvømmet, har vi nu et sunket landskab, fortæller Anne Garhøj Rosenberg.

Og de over 7.000 år gamle bosteder findes faktisk ved store dele af de sydfynske kyster.

- Vi kan følge de her bosteder hele kysten rundt hernede i øhavet, op mod Middelfart og faktisk også over på den jyske side. Vi kan simpelthen se, at de her bosteder har ligget som perler på en snor, siger Anne Garhøj Rosenberg.

Et andet Atlantis

I det Atlantis, Platon beskrev, var hovedstaden omgivet af kanaler hele vejen rundt og havde et stort palads i midten, men selvom museet kalder det et fynsk Atlantis, så er det ikke helt det, man leder efter.

- Jeg får gode historier om søjler og husrester, men det er ikke det, vi finder. Vi skal ud og se resterne af deres flint-produktion, hvilket helt konkret er afslag fra, når de for eksempel har lavet en økse. Nogle gange er vi også heldige at finde redskaber, men det er meget sjældent, fortæller Anne Garhøj Rosenberg.

Selvom man skulle være heldig at finde et redskab, så er der en klar regel på turen.

- Ligesom man ikke tager noget med hjem fra et museumsbesøg, så tager vi heller ikke noget med hjem ude fra havet, siger Anne Garhøj Rosenberg.

Muligt for alle

Det er ifølge Anne Garhøj Rosenberg muligt for alle at finde noget.

- På alle de dyk, jeg har haft, har der endnu ikke været nogen, som ikke har fundet noget, fortæller Anne Garhøj Rosenberg. Hun er glad for at kunne være med til at tilbyde en anderledes museumsoplevelse.

- Første gang tænker man, at man aldrig finder noget, men så finder man bare en ting og en ting mere. Og så det her med at ligge i ens egen lille verden, som man gør, når man snorkler. Det er bare så fed en oplevelse, siger Anne Garhøj Rosenberg.

Turen er for alle over 14 år, men er du mellem 14 og 16 år, skal du have en voksen med udover en af Øhavsmuseets arkæologer. Du kan komme på turen tirsdag, onsdag og torsdag i hele juli.