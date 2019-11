Overfaldet på job: Medarbejder fra YouSee slået ned bagfra

En ansat hos YouSee blev mandag middag slået ned i Munkemøllestrædet i det centrale Odense. YouSee tager episoden meget alvorligt.

- Vi kan desværre bekræfte, at en medarbejder fra YouSee blev overfaldet, da han var på vej på arbejde mandag formiddag i Odense. Vi er dybt rystede over episoden, som vi tager meget alvorligt, og vi har fuldt fokus på at tage hånd om den pågældende medarbejder. Vi har desuden taget de nødvendige forholdsregler for at sikre vores medarbejdere, siger direktør for YouSee Jacob Mortensen.

Fra politiets døgnrapport Odense

Vold

5000 Odense C - Munkemøllestræde

Anmeldt: 11/11/2019 11:29

Sket: 11/11/2019 11:10

Forurettede oplyste, at han var på vej på arbejde, da en ukendt gerningsmand pludselig løb op til forurettede bagfra og råbte "Fuck Yousee", hvorefter den ukendte gerningsmand slog forurettede i baghovedet med en ukendt genstand. Forurettede oplyste, at han knap nåede at se gerningsmanden, udover at han havde en sort og gul dunjakke på med et V bagpå. Se mere

Overfaldet skete klokken 11.10 mandag formiddag. Den 30-årige mand befandt sig i Munkemøllestrædet i forbindelse med sit arbejde hos YouSee. TDC, der er en del af YouSee, har kontorer i Munkemøllestrædet.

Slap med overfladiske skrammer

Medarbejderen har fortalt til Fyns Politi, at han pludselig blev løbet op bagfra og en mand råbte "Fuck YouSee", hvorefter han blev slået ned med en ukendt genstand.

YouSee-medarbejderen måtte en tur på skadestuen, men slap med overfladiske skrammer. Den ansatte nåede kun at opfatte, at gerningsmanden var iført en sort og gul dunjakke med et V bagfra.

Fyns Politi tager sagen meget alvorligt og er i gang med efterforskningen.

- Nu skal vi finde ud af, hvad der er op og ned i denne sag, og om vi kan finde et motiv til overfaldet, siger politikommissær Jesper Bæk fra Fyns Politi.

YouSee har i de seneste uger ligget i konflikt med tv-leverandøren Discovery, men Fyns Politi tør ikke kæde overfaldet sammen med den verserende konflikt.

- Det tør jeg ikke udtale mig om. Vi ved, at forurettede var på arbejde, men hvad der ligger til grund for overfaldet, håber jeg, at efterforskningen vil vise, siger Jesper Bæk.