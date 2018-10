Millionsvindel: Medarbejder var betroet og ansat i 40 år

Medarbejderen fra Tilskudsadministrationen, der hører under Socialstyrelsen, som ligger i Odense, har været ansat i virksomheden i 40 år og var en såkaldt betroet medarbejder.

Igennem i hvert fald de seneste 16 år, har hun svindlet og begået underslæb for 111 millioner kroner. De 111 millioner kroner er overført på hendes egen private bankkonto á 274 udbetalinger fordelt over de 16 år.

- Det er penge, der er taget fra de mest udsatte borgere i det her land. Det er et gement tyveri. Gement tyveri, siger Børne- og Socialminister Mai Mercado på pressemødet.

Fordi hun var en betroet medarbejder havde hun nogle andre rettigheder, end andre ansatte i virksomheden. Derudover var hun en superbruger på området, forklarer departementschef Jens Strunge Bonde.

I gennemsnit er der overført 400.000 kroner per transaktion ud af de 274. Det kræver normalt to underskrifter, men kvinden er alligevel lykkes med at gennemføre udbetalingerne.

Det er en enkelt medarbejder i Tilskudsadministrationen, der har opdaget noget mistænkeligt og henvendt sig til departementet.

Fem undersøgelser sat i gang

Departementschef Jens Strunge Bonde forklarer, at der igangsættes fem forskellige spor for efterforskningen.

Det første spor, er det strafretlige spor som Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) står for. Det andet spor er det civilretlige spor, hvor de skal afdække, hvor mange af midlerne, de kan få igen.

Derudover igangsættes en ekstern undersøgelse, som skal afdække omfang og metode, og "endevende" det hele, samt en ekstern adovkat undersøgelse, som skal finde ud af, hvem der kan pålægges ansvar.

Til slut er der en intern undersøgelse igang, som skal lukke hullet og sikre, at det aldrig kan ske igen.

Mercado vil rydde op

Den 24. september fik departementet besked om en begrundet mistanke om svindel. Den 25. september blev svindlen politianmeldt.

Departementschef Jens Strunge Bonde oplyser på pressemødet, at de har gennemgået 122.000 transaktioner og over 6000 unikke bankkonti. De har gennemgået 34 milliarder kroner, og fundet frem til de i alt 111 millioner kroner.

Departementet forventer, at de også skal undersøge overførsler fra før 2002. Ind til videre, er det kun lykkes dem at undersøge tilbage til 2002.

- Det er blevet opdaget på min vagt. Jeg tager det på mig, at alt bliver lagt frem, for alt skal ryddes op og strammes op. Der skal undersøges, om der kan placeres et ansvar for svigtet, siger Mai Mercado.

Internationalt efterlyst

Medarbejderen har ikke været på arbejde, siden de fattede mistanke om underslæbet. Hun blev den 26. september bortvist fra arbejdspladsen. Den 5. oktober, står det klart, hvor meget hun har svindlet for, og efterlyses herefter. På pressemødet kan de ikke svare på, hvor hun er nu, eller hvor hun har haft bank.

- Vi er trygge ved, at politiet gør alt, hvad de kan, siger Mai Mercado.

På nuværende tidspunkt er der ikke flere mistænkte i sagen.

Kvinden er efterlyst internationalt i Interpol. Det er kun internationale institutioner, der kan se efterlysningen. Borgere kan altså ikke selv søge hende frem.